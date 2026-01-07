সুস্থতা

শিশুর টিফিনে বানাতে পারেন নাটি ক্রিম কোন, রেসিপি দেখুন

দোকান থেকে না কিনে বাড়িতেই মান ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে তৈরি করতে পারেন বেকিং খাবার। শিশুর টিফিনে দিতে পারেন নাটি ক্রিম কোন। রেসিপি দিয়েছেন অসিত কর্মকার

নাটি ক্রিম কোনছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • পাফ পেস্ট্রি শিট ১ প্যাকেট

  • ডিম ১টি

  • চিনি ১ টেবিল চামচ

  • কোন শেপে গড়া ধাতব মোল্ড

  • হেভি হুইপড ক্রিম ১ কাপ

  • কনডেন্সড মিল্ক ২ টেবিল চামচ

  • বাদামকুচি (আখরোট, কাজু, পেস্তা) সিকি কাপ

  • ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা-চামচ।

প্রণালি

নাটি ক্রিম কোন
ছবি: সুমন ইউসুফ

  • কোন তৈরির জন্য পাফ পেস্ট্রি শিট একটু পাতলা করে বেলে নিন।

  • লম্বা স্ট্রিপ আকারে কেটে কোন শেপের মোল্ডে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়িয়ে দিন।

  • ডিম ব্রাশ করে ওপরে হালকা চিনি ছিটিয়ে দিন।

  • প্রিহিটেড ওভেনে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১৫-২০ মিনিট বেক করুন।

  • কোনটির রং হবে সোনালি বাদামি। ঠান্ডা হলে মোল্ড থেকে সাবধানে খুলে নিন।

  • একটি পাত্রে হেভি ক্রিম ভালোভাবে বিট করে নিন, যতক্ষণ না সফট পিক আসে।

  • এতে কনডেন্সড মিল্ক, বাদামকুচি, ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন।

  • ঠান্ডা কোনগুলোর ভেতরে পাইপিং ব্যাগ দিয়ে ক্রিম ভরে নিন।

  • ওপরে বাদামকুচি বা চকলেট ক্রিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

