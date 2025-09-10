সুস্থতা

সময়মতো ঘুমালেও মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় কেন?

পরামর্শ দিয়েছেন ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের পালমনোলজি অ্যান্ড স্লিপ মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট অধ্যাপক ডা. মো. জাকির হোসেন সরকার

রাতে ঘুম না হলেও সকালে মাথাব্যাথা হতে পারেপ্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

প্রশ্ন: আমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। রাত ১০টার মধ্যেই বিছানায় যাই। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও চলে আসে। কিন্তু কেন জানি রাত দুইটা থেকে তিনটার মধ্যে ঘুম ভেঙে যায়।

একবার ভেঙে গেলে পরে অনেক চেষ্টা করেও আর ঘুম আসে না। টিউশন-কোচিংয়ের জন্য সারা দিন আর ঘুমাতে পারি না। যে কারণে সারা দিন মাথা ঝিমঝিম করে, মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে থাকে। কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাব?

রেদুয়ান ইসলাম, পঞ্চগড় বিষ্ণুপ্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়

পরামর্শ

তোমার বয়স উল্লেখ করোনি। তবে অষ্টম শ্রেণি হিসেবে ধরে নিচ্ছি তোমার বয়স ১৪-১৫ বছর।

তোমার নিদ্রাহীনতাটার নাম মিডল ইনসমনিয়া, অর্থাৎ ঘুম এলেও তার স্থায়িত্ব কম। দৈনন্দিন জীবনযাপনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন তোমার এ সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

  • চা, কফি পান কিংবা ধূমপানের অভ্যাস থাকলে সম্পূর্ণ পরিহার করো।

  • দিনের বেলা হালকা ব্যায়াম করতে পারো, তবে অবশ্যই সন্ধ্যার আগে।

  • চেষ্টা করবে দিনে না ঘুমাতে।

  • বিছানায় শুয়ে বই পড়া কিংবা মুঠোফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকো।

  • রাতে ঘুমের আগে এক কাপ দুধ খেলে ভালো ঘুম হতে পারে।

  • দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ব্যথা কিংবা বিষণ্নতার মতো সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারো।

  • এরপরও যদি ঘুমের সমস্যা না কমে, তাহলে একজন স্লিপ মেডিসিন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হও।

