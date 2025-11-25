সুস্থতা

হাত–পা ঠান্ডা হয়ে আসা কি কোনো রোগের লক্ষণ

ভোরে বা সন্ধ্যায় শীত শীত ভাবের সঙ্গে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা এখন অস্বাভাবিক কিছু নয়। শীতকালে বা ঠান্ডা পরিবেশে থাকলে হাত–পা ঠান্ডা হয়ে যেতেই পারে। তবে এমনিতে হঠাৎ হঠাৎ হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা কিংবা সব সময় ঠান্ডা অনুভূত হওয়া শরীরের ভেতরের কিছু পরিবর্তন বা রোগের ইঙ্গিতও হতে পারে। তাই বিষয়টি অবহেলা না করে কারণগুলো জানা জরুরি।

ডা. আফলাতুন আকতার জাহান
জুনিয়র কনসালট্যান্ট, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেড, ঢাকা
এমনিতে হঠাৎ হঠাৎ হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা কিংবা সব সময় ঠান্ডা অনুভূত হওয়া শরীরের ভেতরের কিছু পরিবর্তন বা রোগের ইঙ্গিতও হতে পারেছবি: পেক্সেলস

রক্ত সঞ্চালন কমে যাওয়া

হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার সবচেয়ে প্রধান কারণ রক্ত সঞ্চালন দুর্বল হওয়া। রক্তনালির মধ্যে রক্তপ্রবাহ কমে গেলে শরীরের দূরের অংশগুলো, যেমন হাত ও পা প্রথমে তাপ সরবরাহ কম পায়।

সম্ভাব্য কারণ হতে পারে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল ও হৃদ্‌রোগ বা হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা।

অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা

থাইরয়েড কমে গেলে শরীর তাপ উৎপাদনও কম হয়; সঙ্গে চুল পড়ার মতো উপসর্গও দেখা দেয়
ছবি: প্রথম আলো

শরীরে হিমোগ্লোবিন কমে গেলে রক্তের অক্সিজেন বহনের ক্ষমতাও কমে যায়। এতে হাত-পা সহজেই ঠান্ডা হয়ে যায়। সঙ্গে থাকতে পারে ক্লান্তি, মাথাঘোরা, ফ্যাকাশে ত্বক।

থাইরয়েড হরমোন কমে যাওয়া বা হাইপোথাইরিডিজম

থাইরয়েড শরীরের মেটাবলিজম নিয়ন্ত্রণ করে। এই হরমোন কমে গেলে শরীর তাপ উৎপাদনও কম হয়; সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়া, ঘুম ঘুম ভাব, চুল পড়া, ত্বক শুষ্ক হওয়ার মতো উপসর্গও থাকে।

ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি

ডায়াবেটিসের কারণে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হলে হাত-পায়ে ঝিনঝিন ভাব ও ঠান্ডা অনুভূতি দেখা দিতে পারে। সঙ্গে থাকতে পারে জ্বালাপোড়া ও সংবেদন কমে যাওয়া।

ভিটামিনের ঘাটতি

বিশেষ করে বি১২, আয়রন, ফলেট—এগুলো কম থাকলে স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে। রক্তশূন্যতাও তৈরি হতে পারে, যার ফলে হাত-পা ঠান্ডা লাগে।

ধূমপান বা অতিরিক্ত ক্যাফেইন

নিকোটিন ও ক্যাফেইন রক্তনালি সংকুচিত করে। ফলে রক্ত সঞ্চালন কমে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

ঘুমের সমস্যা হলে হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে
ছবি: প্রথম আলো

রেনোডস ডিজিজ

এটি একটি বিশেষ অবস্থা, যেখানে ঠান্ডা বা মানসিক চাপের কারণে হাত-পায়ের আঙুলের রক্তনালি হঠাৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে আঙুল সাদা বা নীলচে হয়ে যায় এবং খুব ঠান্ডা লাগে।

স্ট্রেস বা ঘুমের সমস্যা

স্ট্রেস হরমোন রক্ত সঞ্চালনে প্রভাব ফেলে। এতে হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি

অতিরিক্ত ক্লান্তি বা মাথা ঘুরলে ডাক্তার দেখাতে হবে
ছবি : প্রথম আলো

  • হাত-পা সব সময় বরফের মতো ঠান্ডা থাকলে।

  • আঙুলের রং সাদা বা নীল হয়ে গেলে।

  • ঝিনঝিন, অবশ ভাব, জ্বালাপোড়া বা ব্যথা থাকলে।

  • অতিরিক্ত ক্লান্তি বা মাথাঘোরা থাকলে।

  • ডায়াবেটিস বা থাইরয়েডের ইতিহাস থাকলে।

করণীয় নিয়মিত

ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন ভালো করে
ছবি: প্রথম আলো

  • ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন ভালো করে।

  • গরম পানিতে হাত-পা ভিজানো।

  • পর্যাপ্ত পানি পান ও সুষম খাবার।

  • ভিটামিন ই, আয়রন, ফলেটসমৃদ্ধ খাদ্য।

  • ধূমপান ও অতিরিক্ত চা/কফি কমানো।

হাত-পা ঠান্ডা হওয়া হালকা সমস্যা মনে হলেও এর পেছনে থাকা রোগগুলো অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ। তাই নিয়মিত হলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত, প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

