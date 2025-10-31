ডিজিটাল না অ্যানালগ, কোন মেশিনে সঠিক ওজন আসে?
কেউ ডিজিটাল মেশিনে ওজন মাপেন, কেউ আবার অ্যানালগ মেশিনে। অনেক সময় দেখা যায়, ওজন মাপতে গিয়ে একেক মেশিনে একেক রকম ফল। আদতে কোনটা ভালো? স্কয়ার হাসপাতাল লিমিটেডের মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট ডা. তাসনোভা মাহিনের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন রাফিয়া আলম
ডিজিটাল মেশিনে ওজন মাপা
ডিজিটাল মেশিনে ওজন মাপা খুব সহজ। সাধারণত অ্যানালগ মেশিনের চেয়ে এর ধারণক্ষমতাও বেশি হয়ে থাকে। নিখুঁতভাবে ওজন মাপতে সাহায্য করে ডিজিটাল মেশিন। এতে দশমিক ভগ্নাংশও দেখতে পাওয়া যায়। তবে নির্দিষ্ট সময় পর এই মেশিনের ব্যাটারির কার্যক্ষমতা কমতে থাকে।
অ্যানালগ মেশিনে ওজন মাপা
অ্যানালগ মেশিনে ওজন মাপা একটু ঝক্কির। ওজন কত হলো দেখতে একটু নড়াচড়া করলেই নড়ে উঠবে কাঁটা। ঝুঁকে ওজনটা দেখতে গেলেই আপনি আর সঠিক ওজন দেখতে পারবেন না, তা ছাড়া কোনাকুনিভাবে দেখতে গেলে দেখার ভুলও হতে পারে। তবে একটা অ্যানালগ মেশিন টিকে থাকে বহু বছর। কেবল নির্দিষ্ট সময় অন্তর ক্যালিব্রেশন (একটি যন্ত্রের নির্ভুল যাচাই ও বজায় রাখার প্রক্রিয়া) করিয়ে নিলেই তাতে মোটামুটিভাবে সঠিক ওজন দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য অ্যানালগ মেশিনের ধারণক্ষমতা তুলনামূলক কম হয়ে থাকে। আকারে ছোট বলে সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়েও যাওয়া যায়।
কোনটা সেরা?
কম ঝক্কিতে সঠিক ওজন মাপার জন্য ডিজিটাল মেশিনই সেরা। তবে অ্যানালগ মেশিন মানেই যে ভুল ওজন, তা কিন্তু নয়। সময়মতো ক্যালিব্রেশন করিয়ে নিলে অ্যানালগ মেশিনও ভালো কাজ করে। একটি অ্যানালগ মেশিন এবং একটি ডিজিটাল মেশিনের ওজনের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য দেখা দিতেই পারে। তবে একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওজন মাপার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনার ওজন বাড়ছে নাকি কমছে, তা বোঝার জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ওজন মাপার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেশিনই ব্যবহার এবং সব সময় একই সময়ে ওজন মাপা।
ওজনের তারতম্য যে কেবল মেশিনের ধরনের কারণেই হয়, তা নয়। পানি বা খাবার খাওয়ার আগে-পরে এবং প্রস্রাব-পায়খানা করার আগে-পরে ওজনের তারতম্য হতে পারে। ভারী খাবার খাওয়ার পর ওজন বেশি হতে পারে। তাই সকালে প্রস্রাব-পায়খানা সারার পর, খাবার বা পানি খাওয়ার আগে ওজন মাপা যেতে পারে।
কিংবা সুবিধাজনক অন্য একটা সময় বেছে নেওয়া যেতে পারে। তবে সব সময় ওই সময়টাতেই ওজন মাপতে হবে। হরমোনের তারতম্যের কারণেও ওজনের খানিকটা তফাৎ দেখা যায়। কেবল এই কারণেই মাসিক চক্রের বিভিন্ন সময়ে একজন নারীর ওজনে তারতম্য হতে পারে।
অ্যানালগ মেশিনের ক্যালিব্রেশন
কোন মেশিনের ক্যালিব্রেশন কত দিন পরপর করাতে হবে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। এ বিষয়ে মেশিন প্রস্তুতকারক কোম্পানির নির্দেশনা অনুসরণ করা উচিত। গড়পড়তা একটা হিসাব হলো, প্রতিবছর অন্তত একবার ক্যালিব্রেশন করা উচিত।
এই ক্যালিব্রেশন আদতে কী? সাধারণভাবে বলা যায়, সঠিক ওজন দেখায় এমন অন্য আরেকটি মেশিনের সঙ্গে তুলনা করে একটা মেশিনের কর্মক্ষমতা ঠিক করে নেওয়া। ওজন মাপার মেশিন বিক্রি করে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়ে আপনার মেশিনের ক্যালিব্রেশন করিয়ে নিতে পারেন।