সুস্থতা

শীতে শরীর ব্যথার আগাম প্রস্তুতি কেমন হবে?

পরামর্শ দিয়েছেন—কোমর ব্যথা, হাড় ক্ষয় ও বাতরোগ (রিউমাটোলজি) বিশেষজ্ঞ ও ল্যাবএইড আইকনিকের (কলাবাগান) কনসালট্যান্ট ডা. মো. আহিদ ইকবাল

ব্যথা উপশমে সেঁক দেওয়ার প্রচলন অনেক পুরানোছবি: পেক্সেলস

প্রশ্ন: শীতকালে আমার মায়ের সারা শরীরে তীব্র ব্যথা হয়। গরমের সময় অন্য সমস্যা থাকলেও ব্যথার সমস্যায় খুব একটা ভোগেন না। মায়ের বয়স এখন ৬৫ বছরের মতো। বেশি ঠান্ডা পড়লে বিছানা থেকেও নামতে পারেন না। আগাম প্রস্তুতি হিসেবে কী করতে পারি?

রিফাত, কানাইপুর

পরামর্শ: এই বয়সে বিভিন্ন কারণে শরীরে ব্যথা হতে পারে। বিশেষ করে আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগ, ভিটামিন ডি ঘাটতিজনিত সমস্যা। হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়ার কারণেও হাড় ও মাংসপেশিতে তীব্র ব্যথা হয়। তবে কিছু সচেতনতা অবলম্বন করলে শীতকালে এই ব্যথার সমস্যাকে অনেকটাই সহনীয় করে তোলা সম্ভব।

প্রথমেই ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয় করা জরুরি। তাই যত দ্রুত সম্ভব আপনার মাকে নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। চিকিৎসকের পরামর্শে ভিটামিন ডি এবং হাড়ের ঘনত্ব পরীক্ষা করিয়ে নিন। ভিটামিন ডির অভাব থাকলে কিংবা হাড়ের ঘনত্ব কমে গেলে চিকিৎসকের নির্দেশনায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধ নিশ্চিত করুন। বাতজনিত ব্যথা, অস্টিওআর্থ্রাইটিস কিংবা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ এবং প্রয়োজনীয় থেরাপি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর খাবার খাবার রাখুন
ছবি: প্রথম আলো

খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর এবং ভিটামিন ডিসমৃদ্ধ খাবার রাখুন। আপনার মাকে গরম পোশাক ও গরম পরিবেশে রাখার চেষ্টা করুন। ঘর গরম রাখতে দরজা-জানালা বন্ধ রাখুন। খুব শক্ত বা খুব নরম বিছানা পরিহার করুন। ব্যথার জায়গায় কুসুম গরম পানি বা হিটিং প্যাড দিয়ে সেঁক দিতে পারেন। বাতজাতীয় ব্যথা রাতে ও সকালে বেশি অনুভূত হয়। হাঁটাচলায় কিছুটা কমে। দীর্ঘ সময় শুয়ে-বসে থাকলে তা আরও বেড়ে যায়। শীতকালে রাত দীর্ঘ হওয়ায় বাত রোগীরা ব্যথা ও জড়তা বেশি অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম কিংবা কিছু সময় হাঁটাহাঁটির অভ্যাস গড়ে তুললে, ১৫-২০ মিনিট রোদে থাকলে উপকার পাবেন।

আশা করি, এই বিষয়গুলো মেনে চললে এই শীতে আপনার মায়ের ব্যথার সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

