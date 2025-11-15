ইগো বা অহমিকা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোন রাশির জাতকের সাফল্য নিশ্চিত

রাশিফল
ইগো বা অহমিকা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কোন রাশির জাতকের সাফল্য নিশ্চিত
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১৫ নভেম্বর—২১ নভেম্বর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহ আপনার জীবনে গভীর পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। নিজের ভেতরের শক্তি, সাহস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা একেবারে নতুনভাবে জেগে উঠবে। এমন কিছু ঘটতে পারে, যা আপনাকে নিজের সীমা ছাপিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। তবে সেই সঙ্গে আবেগের ওঠানামাও প্রবল থাকবে, বিশেষ করে রাগ বা আত্মরক্ষার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে রাখা এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।
সপ্তাহের শুরুতে কাজের জায়গায় ব্যস্ততা ও দৌড়ঝাঁপ বাড়বে। একাধিক দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে হতে পারে, কিন্তু আপনি তা সামলাবেন দৃঢ় হাতে। সহকর্মী বা কোনো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অমিল হলেও আপনি যদি ধৈর্য ধরে যুক্তি দিয়ে এগোন, সম্মান পাবেন।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে সম্পর্ক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে মনোযোগ বাড়বে। পুরোনো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা বা সমঝোতার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমে একধরনের গভীর টানাপোড়েন চললেও আপনাকে সম্পর্কের প্রকৃত মূল্য বুঝতে সাহায্য করবে তা। যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের জীবনে আকর্ষণীয় কারও প্রবেশের সম্ভাবনাও রয়েছে।
সপ্তাহের শেষে আপনি একধরনের মানসিক মুক্তি অনুভব করবেন। নিজের ভেতরের ভয়, অপরাধবোধ বা আটকে থাকা আবেগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা আত্মবিশ্বাসনির্ভর পদক্ষেপ নেওয়ার অনুপ্রেরণা পাবেন এই সময়।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)
আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে সম্পর্ক। ব্যক্তিগত হোক বা পেশাগত—যে সম্পর্কই হোক না কেন, তার গভীরতা ও বাস্তব দিক উভয়ই সামনে আসবে। প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইবেন, তবে সেই সময়েই ছোটখাটো মতভেদ বা পুরোনো কোনো অমীমাংসিত বিষয় আবার আলোচনায় আসতে পারে। আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে শান্তভাবে কথা বললে পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে ফিরবে।
যাঁরা ব্যবসা বা পার্টনারশিপে যুক্ত, তাঁদের জন্য এটি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। যৌথ কাজে আপনার মতামতই হবে প্রধান, তাই আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন কিন্তু একগুঁয়েমি নয়। নতুন কোনো চুক্তি বা প্রজেক্টে অংশ নেওয়ার আগে প্রতিটি ধারা ভালোভাবে দেখে নিন, কারণ, ছোটখাটো ভুল ভবিষ্যতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।
যাঁরা অবিবাহিত, তাঁদের জীবনে নতুন কারও আগমন সম্ভব, কিন্তু তাড়াহুড়া না করে সময় দিন সম্পর্ককে পরিপক্ব হতে। পুরোনো সম্পর্কে যাঁরা আছেন, তাঁদের জন্য এই সপ্তাহে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে—কে সত্যিই পাশে, আর কে শুধু উপস্থিতির অভিনয় করছে, তা বুঝতে পারবেন।
মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)
মিথুন রাশির জন্য কর্মব্যস্ততার দিকে মুখর হবে চলতি সপ্তাহ। কাজের চাপ, দায়িত্ব ও নানা ধরনের সমন্বয় আপনাকে পুরো সপ্তাহ ব্যস্ত রাখবে। মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে আপনি সব কাজ সুন্দরভাবে সামলাতে পারবেন, তবে অতিরিক্ত চাপ বা উদ্বেগ স্বাস্থ্য ও মানসিক স্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিজের শরীর ও মনকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন।
সপ্তাহের শুরুতে পরিকল্পনা ও যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। নতুন কোনো প্রজেক্ট বা দায়িত্ব নেওয়ার আগে সব দিক পরীক্ষা করে নিন। আপনার মতামত ও চিন্তাভাবনা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া ফলপ্রসূ হবে।
মধ্যভাগে সম্পর্ক ও আলোচনা প্রাধান্য পাবে। সহকর্মী, ব্যবসায়িক অংশীদার বা ঘনিষ্ঠজনের সঙ্গে সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। ধৈর্য ও নম্রতা বজায় রাখলে যেকোনো দ্বন্দ্ব সহজে মিটবে।
সপ্তাহের শেষদিকে রুটিন ও দৈনন্দিন দায়িত্বে বেশি মনোযোগ প্রয়োজন হবে। সময়মতো কাজ সম্পন্ন করা এবং নিজের সময়সীমা মেনে চলা এখন বিশেষ জরুরি। ছোটখাটো অসুবিধা এড়িয়ে নিয়মিত রুটিন বজায় রাখলে সপ্তাহটি ফলপ্রসূ হবে।
কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জন্য সৃজনশীলতা ও ব্যক্তিগত প্রকাশের সময় এখন। আপনার আবেগ, মননের গভীরতা এবং সৃজনশীল শক্তি এই সময়ে প্রবলভাবে কাজ করবে। শিল্প, লেখাজোখা, পারফরম্যান্স বা কোনো নতুন প্রজেক্টে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ আসতে পারে, যা আপনার মানসিক সন্তুষ্টি বাড়াবে।
প্রিয়জন, পরিবার বা সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। আনন্দের ছোটখাটো মুহূর্তগুলো আপনাকে মানসিক প্রশান্তি দেবে। তবে আবেগের তীব্রতা কখনো কখনো নাটক বা ছোটখাটো দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিজের অহংকার ও হৃদয়ের অনুভূতির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
প্রেমে সপ্তাহটি আবেগপূর্ণ ও রোমান্টিক হবে। নতুন সম্পর্কের সূচনা বা পুরোনো সম্পর্কের পুনঃসংযোগের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া থেকে বিরত থাকলে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)
আপনার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হবে ঘর, পরিবার ও মানসিক শান্তি। ঘরোয়া পরিবেশে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। কেউ নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হতে পারেন আবার কেউ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তের নেতৃত্ব দেবেন। আপনি যেভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, সেটাই নির্ধারণ করবে সবার মানসিক স্থিতি। তাই সিদ্ধান্ত নিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, কিন্তু তাড়াহুড়া না করে ভেবেচিন্তে।
ঘর বা সম্পত্তি–সংক্রান্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এটি বেশ অনুকূল, তবে অতিরিক্ত আবেগ বা আত্মরক্ষার প্রবণতা যেন ভুল সিদ্ধান্তের দিকে না নিয়ে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। কোনো পারিবারিক বিষয়ে মতের অমিল হলেও, আপনার স্থিরতা ও সংযমই পরিস্থিতি সামলাবে।
মানসিকভাবে সপ্তাহের মাঝামাঝি কিছু ভার অনুভূত হতে পারে, পুরোনো কোনো স্মৃতি বা অমীমাংসিত আবেগ মনে নাড়া দিতে পারে। সময় দিন নিজের ভেতরের শান্তি খুঁজে পেতে। একান্তে বসে ভাবলে বুঝতে পারবেন কোন বিষয়গুলো এখন ছেড়ে দেওয়া দরকার।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনার মন থাকবে তীক্ষ্ণ, চিন্তা হবে দ্রুত আর কথায় থাকবে প্রভাব। যেকোনো সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা দ্রুত নিতে পারবেন এবং সেটির ফলও আসবে ইতিবাচকভাবে, যদি আপনি মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে নতুন আইডিয়া বা কোনো সৃজনশীল প্রস্তাব সামনে আসতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য দরজা খুলে দেবে।
স্বল্প দূরত্বের ভ্রমণ বা কোনো সংক্ষিপ্ত সফর উপকারী হতে পারে। এমন ভ্রমণ শুধু কর্মক্ষেত্র নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নতুন বোঝাপড়ার সুযোগ এনে দেবে। ভাই-বোন বা কাছের বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়বে, তবে মতের অমিলের আশঙ্কাও আছে।
আত্মবিশ্বাস এই সময় আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি, তবে অতিরিক্ত বিশ্লেষণ বা যুক্তি প্রয়োগের প্রবণতা মানসিক চাপ ও সম্পর্কের টানাপোড়েন বাড়াতে পারে। বিশেষ করে কথা বলার সময় ভাষার তীক্ষ্ণতা বা অতিরিক্ত যুক্তিবাদ এড়িয়ে চলুন।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)
আপনার মনোযোগ থাকবে অর্থ, সম্পদ ও আত্মমূল্যের দিকে। আপনি নিজের সামর্থ্য ও সাফল্যকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করবেন। আয়ের নতুন সুযোগ আসতে পারে, কেউ অতিরিক্ত ইনকাম বা নতুন কোনো প্রস্তাব পেতে পারেন। তবে সেই সঙ্গে ব্যয়ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ার প্রবণতা থাকবে, তাই বাজেটের ভারসাম্য এখন খুবই জরুরি।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে মানসিকভাবে কিছু অস্থিরতা বা দোদুল্যমান ভাব আসতে পারে। কোনো আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত নিলে পরে অনুশোচনা হতে পারে, তাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সময় নিয়ে ভাবুন। নিজের ভেতরের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ধ্যান বা মননচর্চা উপকারী হতে পারে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কথা বলার ধরন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। হঠাৎ রাগ বা তীক্ষ্ণ ভাষা ব্যবহার করলে ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই শান্ত ও সংযত থেকে কথা বলুন। আপনার সৌজন্য ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাবই এখন সম্পর্ককে স্থায়িত্ব দেবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনি নিজেকে নতুনভাবে প্রকাশ করতে প্রস্তুত। চারপাশে আপনার উপস্থিতি আরও দৃশ্যমান হবে। কাজের জায়গায় বা ব্যক্তিগত জীবনে নেতৃত্বের ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে এবং আপনি চাইলে সহজেই পরিস্থিতি নিজের পক্ষে ঘুরিয়ে দিতে পারবেন।
তবে এই শক্তি ও গতি যতটা আশীর্বাদ, ততটাই চ্যালেঞ্জও বটে। তাড়াহুড়া, রাগ বা হঠকারী সিদ্ধান্ত সমস্যা তৈরি করতে পারে। নিজের ইগো বা অহমিকা নিয়ন্ত্রণে রাখলে সাফল্য নিশ্চিত। এখনই সময় আপনার লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারণ করার এবং সে অনুযায়ী বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার।
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। প্রিয়জন আপনার দৃঢ় মনোভাব ও আকর্ষণে মুগ্ধ হবেন, তবে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ বা সন্দেহ এড়িয়ে চলুন।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
আপনি নিজের ভেতরের জগতে ডুব দেবেন এ সময়। বাইরের কোলাহল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে মন চায় নিরবতা, বিশ্রাম ও মানসিক স্বচ্ছতা। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এখন নতুন অর্থ পেতে শুরু করবে—যা আগে বুঝতে পারেননি, এবার তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
কোনো গোপন তথ্য বা অপ্রত্যাশিত সত্য সামনে আসতে পারে, যা আপনাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দেবে। এতে প্রথমে কিছুটা বিস্ময় বা অস্থিরতা আসতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটিই আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে দেবে। আপনার অন্তর্জ্ঞান এখন অত্যন্ত সক্রিয়, তাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেতরের কণ্ঠ শুনুন।
বিদেশ সংযোগ, গবেষণা, মেডিটেশন বা আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই সময় হবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। দূরের কারও সহায়তা বা বিদেশ-সম্পর্কিত কোনো সুযোগও আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে স্থায়ী সাফল্যের পথ খুলে দিতে পারে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)
আপনার জীবনের লক্ষ্য পূরণ ও সামাজিক সংযোগের নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনা এবার ফল দিতে শুরু করবে। কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ বা কোনো বড় দলের অংশ হওয়ার সুযোগ আসতে পারে, যা ভবিষ্যতে আপনার সাফল্যের দরজা খুলে দিতে পারে।
বন্ধু বা সহকর্মীদের সহায়তা এই সময় বিশেষভাবে উপকারী হবে, তাই সম্পর্কগুলোকে গুরুত্ব দিন। কোনো প্রজেক্ট বা উদ্যোগে একসঙ্গে কাজ করলে ভালো ফল মিলবে। তবে অতিরিক্ত প্রত্যাশা বা সবার সঙ্গে তুলনা করার মানসিকতা মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।
বিনিয়োগ বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সময়টি শুভ। আগের কোনো সিদ্ধান্ত বা পরিকল্পনা থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে নতুন বিনিয়োগের আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করে এগিয়ে যান।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
এ সপ্তাহে পেশাগত জীবনে নতুন গতি ও দৃঢ়তা অনুভূত হবে। কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সুযোগ আসতে পারে, আপনার প্রভাব ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং সহকর্মী বা দলের চোখে আপনার মর্যাদা আরও দৃঢ় হবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে আপনি নিজের সক্ষমতা প্রমাণ করতে পারবেন। তবে সহকর্মী বা ঊর্ধ্বতন কারও সঙ্গে মতবিরোধের আশঙ্কা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পরিচালনা করলে সমস্যা সহজেই সমাধান হবে। ব্যক্তিগত জীবন ও কাজের ভারসাম্য বজায় রাখা এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অতিরিক্ত চাপ বা দায়িত্ব মানসিক ক্লান্তি আনতে পারে।
পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং তাদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া আপনার মানসিক প্রশান্তি বজায় রাখবে। নিজের সৃজনশীলতা ও প্রজ্ঞা কাজে লাগালে কাজের জটিল পরিস্থিতি সহজ হয়ে যাবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
আপনার মন উচ্চশিক্ষা, দর্শন, ভ্রমণ বা বিদেশ সংযোগের প্রতি আকৃষ্ট হবে এ সময়। নতুন জ্ঞানার্জন, বৈচিত্র্যময় ধারণা অনুধাবন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় উদ্দীপনা সবচেয়ে বেশি কাজ করবে। শিক্ষার ক্ষেত্র, গবেষণা বা কোনো দূরবর্তী জায়গার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নতুন সুযোগ আসতে পারে।
সপ্তাহের শুরুতে নতুন ধারণা বা পরিকল্পনায় আগ্রহী হবেন এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেন। তবে অতিরিক্ত বিশ্বাস বা বাস্তবতার বাইরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছু ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই কোনো বড় পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সব দিক যাচাই করা জরুরি।
ভ্রমণ বা দূরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ উপকারী হতে পারে, এটি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা ও সুযোগ এনে দেবে। আপনার সৃজনশীলতা এবং কল্পনাশক্তি কাজে লাগিয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।