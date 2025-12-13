রাশিফল
ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগের দোলাচল দেখা দেবে কোন রাশির
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (১৩ ডিসেম্বর—১৯ ডিসেম্বর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ—২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহে হঠাৎ আপনার ভেতরে উৎসাহ বেড়ে যাবে। একসঙ্গে অনেক কাজ করতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু ধৈর্য কমে গেলে অসম্পূর্ণতা তৈরি হতে পারে। কোনো দূরবর্তী পরিকল্পনা, ভ্রমণ বা উচ্চতর প্রয়াসে এগোতে চাইবেন, যদিও তা সঙ্গে সঙ্গে ফল দেবে না। ব্যক্তিগত সম্পর্কে আবেগ বাড়লেও প্রত্যাশা অনুযায়ী সাড়া না–ও পেতে পারেন। অফিসে বা ব্যবসায় কোনো আলোচনায় নিজের বক্তব্য শক্তভাবে বলে ফেলতে পারেন। এতে কেউ কষ্ট পেতে পারে। যেকোনো প্রচেষ্টায় ধৈর্য আপনার জন্য সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। সপ্তাহের শেষে একটি নতুন সুযোগ সামনে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে সেটি নষ্ট হয়েও যেতে পারে।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল—২১ মে)
সপ্তাহটি বেশ গভীর অনুভূতি ও চিন্তার মধ্যে কেটে যাবে। কোনো গোপন বিষয় বা অপ্রকাশিত উদ্বেগ সামনে এসে পড়তে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা তৈরি হতে পারে। কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে গেলে পরবর্তীকালে আফসোস হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে কারও আচরণ আপনাকে ভাবাবে, বিশেষত যাঁদের ওপর আপনি ভরসা করেন। আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে আপনার দৃঢ়তা অন্যদের মধ্যে সম্মান সৃষ্টি করবে। নিজেকে একটু সময় দিন, শান্তভাবে কথা বলুন—এই সতর্কতাই আপনাকে লাভবান করতে পারে।
মিথুন রাশি (২২ মে—২১ জুন)
সম্পর্ক, চুক্তি ও অংশীদারত্বে বেশি গুরুত্ব পাবে চলতি সপ্তাহ। অন্যের আচরণ আপনাকে ভাবাবে, কখনো বিরক্তিও করতে পারে। আলোচনায় আপনি খুব স্পষ্টভাবে নিজের অবস্থান তুলে ধরবেন, কিন্তু সবকিছু সবাই আপনার দৃষ্টিতে না–ও দেখতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগের দোলাচল দেখা দেবে—কখনো আগ্রহ, কখনো বিরক্তি। কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা চাইলে অনেকে পাশে দাঁড়াবে, কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী গতি মিলবে না। সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে মনের গভীরতা বাড়বে এবং আপনি বুঝতে পারবেন, কোন সম্পর্কে সময় দেওয়া উচিত আর কোনটাতে দূরত্বই ভালো।
কর্কট রাশি (২২ জুন—২২ জুলাই)
দায়িত্ব, রুটিন ও স্বাস্থ্য—এই তিনটি বিষয় আপনার সপ্তাহ ঘিরে বিশেষভাবে সক্রিয় থাকবে। কাজের চাপ বাড়বে, তবে আপনি সেই চাপ সামলে নেওয়ার ক্ষমতা রাখবেন। যাঁদের সঙ্গে প্রতিদিন কাজ করতে হয়, তাঁদের কাছ থেকে ছোটখাটো ভুল–বোঝাবুঝি হতে পারে। কোনো পুরোনো কাজ আবার সামনে এসে পড়বে এবং সেটি শেষ না করলে মানসিক অস্থিরতা বাড়বে। শরীরের প্রতি অবহেলা করবেন না, বিশেষত হজম, ঘুম ও মাথাব্যথার অস্বস্তি বাড়তে পারে। তবে সপ্তাহের শেষে আপনি দেখতে পাবেন, পরিশ্রমের প্রাথমিক ফল আসতে শুরু করেছে এবং আপনার দক্ষতা অন্যরা স্বীকার করছেন।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই—২৩ আগস্ট)
এটি আপনার জন্য সৃজনশীলতা ও আবেগের একটি সপ্তাহ। প্রিয়জনের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, আবার আচমকা ভুল–বোঝাবুঝিও তৈরি হতে পারে। কোনো শখ, সৃজনশীল কাজ, পড়াশোনা, সন্তান–সম্পর্কিত কোনো বিষয় বা ভালোবাসা—সব ক্ষেত্রেই গভীর নিমজ্জন দেখা দেবে। তবে মাঝেমধ্যে অহং বা আত্মবিশ্বাসের কারণে আপনি নিজের মত অতিরিক্ত চাপিয়ে দিতে পারেন। কোনো ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলে আগে বাস্তবতা পরীক্ষা করুন। আপনার চারপাশের মানুষ আপনার চেহারা, প্রকাশভঙ্গি বা কথা বলার ধরনে আকৃষ্ট হবেন, বরং কেউ আপনার থেকে পরামর্শও চাইতে পারেন। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখলে সপ্তাহটি আপনাকে ভালো সাফল্য এনে দেবে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট—২৩ সেপ্টেম্বর)
এটি সম্পূর্ণভাবে পরিবার, আবেগ, ব্যক্তিগত শান্তি ও মানসিক নিরাপত্তার সপ্তাহ। ঘরের পরিবেশ, পরিবার, আবেগ—সবকিছু আপনার মনোযোগ দাবি করবে। অতীতের কোনো বিষয়, পারিবারিক সিদ্ধান্ত বা সম্পর্কের ভিন্নতা সামনে আসতে পারে। ভেতরে-ভেতরে আপনি কিছু বদলাতে চান, কিন্তু অন্যেরা সেটা বুঝবে না। বাহ্যিকভাবে আপনি দৃঢ় থাকলেও ভেতরটা উত্তাল থাকবে। ঘরে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে পরে না নিলেই ভালো। কারণ, মন সম্পূর্ণ স্থির নয়। সপ্তাহ শেষে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং আপনার কথার মূল্য বাড়বে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর—২৩ অক্টোবর)
এ সপ্তাহে কথোপকথন, ছোট ভ্রমণ, চিন্তাশক্তি ও সিদ্ধান্ত—এই সবকিছু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। অনেক কিছু শিখতে, বুঝতে ও জানাতে ইচ্ছা করবে। আপনার মতামত শক্তভাবে প্রকাশ পাবে এবং তাতে কেউ কেউ অভিভূত হবে, আবার কেউ বিরক্তও হবে। লেখাপড়া, মিডিয়া, যোগাযোগ, উপস্থাপনা—এগুলোতে আপনার দক্ষতা বিশেষভাবে নজরে পড়বে। তবে কথায় অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করলে ভুল হতে পারে। পরিবারের কারও সঙ্গে আলোচনা আচমকা তিক্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে। সপ্তাহের শেষ দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা উপলব্ধি আপনাকে নতুন পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে নেবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর—২২ নভেম্বর)
আপনার আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব, রুচি, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সপ্তাহে আপনি নিজের জীবন, পরিচয়, চেহারা ও ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের দিকে আগ্রহী হবেন। নিজের মূল্যবোধ আরও গভীরভাবে অনুভব করবেন। অনেকেই আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং কেউ কেউ বিরোধিতাও করতে পারে। কারণ, আপনার উপস্থিতি অতিরিক্ত শক্তিশালী মনে হবে। নিজের জন্য নতুন কিছু করতে চাইলে এখনই শুরু করা যেতে পারে। তবে অর্থ ব্যয়ে সতর্ক থাকুন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর আবেগ দেখা দেবে, আপনি খুবই আন্তরিক থাকবেন। সপ্তাহের শেষে আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর—২১ ডিসেম্বর)
ধনু রাশির জন্য একেবারেই ব্যক্তিগত উত্থানের সপ্তাহ। হঠাৎ জীবনে নতুন শক্তির উপস্থিতি টের পাবেন—আপনি নিজেকে আরও সাহসী, স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে দেখতে পাবেন। নিজের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার লাগবে। তবে আবেগের ঝড়ে কাউকে আঘাত করতে পারেন কিংবা অতিরিক্ত সোজা কথা বলে কারও বিরাগভাজন হতে পারেন। তবু এটা এমন সময়, যখন আপনার ভেতরের স্পষ্টতা আপনার জন্য শুভ। প্রেম, সম্পর্ক, বাড়ি, বন্ধু—সবকিছুর ক্ষেত্রে আপনি নিজের অবস্থান প্রকাশ করবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝিতে কিছু সিদ্ধান্ত নেবেন, যা ভবিষ্যৎ বদলে দিতে পারে। কেবল রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তাহলেই ফল খুব ভালো হবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর—২০ জানুয়ারি)
এ সপ্তাহে আপনি অন্তর্মুখী হয়ে পড়বেন। বাইরের চেয়ে ভেতরের জগৎ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। কারও সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছাও কম হতে পারে, কিন্তু আপনার পর্যবেক্ষণক্ষমতা অসাধারণ হবে। গোপন পরিকল্পনা, ভবিষ্যৎ কৌশল বা ব্যক্তিগত গবেষণায় শক্তি বাড়বে। অন্যদের কথার আড়ালে যা লুকিয়ে আছে, আপনি তা দ্রুত বুঝতে পারবেন। তবে মনে অজানা দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আসতে পারে। ঘুম বা বিশ্রাম কমলে মানসিক চাপ বাড়বে। সপ্তাহের শেষে শক্তি পুনরায় বাড়বে এবং আপনি নতুন পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবেন।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি—১৮ ফেব্রুয়ারি)
দলগত কাজ, সামাজিক সংযোগ, বন্ধুর সঙ্গে পরিকল্পনা—সবকিছু অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে। আপনি নতুন সম্পর্ক, নতুন পরিচিতি, নতুন সহযোগিতা পেতে পারেন। কেউ আপনার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হবে এবং আপনার মতামতকে গুরুত্ব দেবে। কোনো বড় লক্ষ্যের দিকে এগোনোর প্রস্তুতি নিতে পারেন। তবে কারও সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি বা মতের অমিল হতে পারে। অর্থনৈতিক দিক থেকেও কেউ আপনাকে সাহায্য করার প্রস্তাব দিতে পারে। সপ্তাহের শেষে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও সুসংহত হবে এবং আপনি নতুন পথে মনস্থির করবেন।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি—২০ মার্চ)
কর্মজগৎ, মর্যাদা, দায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য—সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনি চাইলে বিশাল কিছু অর্জন করতে পারেন, কিন্তু তাতে প্রচণ্ড একাগ্রতা দরকার। আপনার দৃঢ় মনোভাব অন্যদের প্রভাবিত করবে। সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, লক্ষ্য—সবকিছুতেই বাস্তবসম্মত মানসিকতা এসে যাবে। তবে পরিবার বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে সামান্য বিরোধ বা টানাপোড়েন আসতে পারে। কাজের ক্ষেত্রে উন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ মিলবে, তবে আবেগ যেন সিদ্ধান্তে প্রভাব না ফেলে। সপ্তাহ শেষে নিজেকে আরও স্থির, সফল ও আত্মবিশ্বাসী মনে হবে।