এ সপ্তাহে কার মন রেডিও চ্যানেলের মতো মুহূর্তে মুহূর্তে ফ্রিকোয়েন্সি বদলাবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্য নিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া

জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়াছবি: চিন্ময় বড়ুয়ার সৌজন্যে

  • এ সপ্তাহের রাশিফল (১৬–২২ আগস্ট ২০২৫)

মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)

মেষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহটা যেন আপনার জন্য একেবারে ‘অ্যাকশন মুভি’—শুরুতেই কিছু নতুন চ্যালেঞ্জ আপনার দিকে ছুটে আসবে আর আপনি সেই হিরোর মতো দৃঢ় মনোভাব নিয়ে একে একে সব সামলে ফেলবেন। আপনার সিদ্ধান্তগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যে জেদি শক্তি আপনার আছে, সেটাই হবে গোপন অস্ত্র। টাকাপয়সার দিক থেকে হঠাৎ করে কোনো সুখবর আসতে পারে, মনে হবে যেন মানিব্যাগে অচেনা অতিথি এসে ঢুকে পড়েছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিন্তু একটু নাটকীয় মোড় আসতে পারে; ভুল–বোঝাবুঝিতে যেন গল্পের খলনায়ক না হন, তাই কথাবার্তায় মিষ্টতা ও সাবধানতা দুটোই রাখুন। আর হ্যাঁ, কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের ওপর অবশেষে পাদপ্রদীপের আলো পড়তে যাচ্ছে।

বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)

বৃষ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এই সপ্তাহ আপনার জীবনে যেন একদম মিষ্টি-ঝালের মিশ্রণ। সৃজনশীলতার ফুলঝুরি আর ভালোবাসার হাওয়া মিলেমিশে দারুণ একটা আবহ তৈরি করবে। হঠাৎ করেই মাথায় আসতে পারে দারুণ কিছু আইডিয়া, যা হয়তো আপনাকে নিজের জীবনের এক নতুন অধ্যায় লিখতে সাহায্য করবে। বন্ধুবান্ধব আর কাছের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটালে সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হয়ে উঠবে, যেন পুরোনো গানের মতো—বারবার শোনা যায়, তবু ভালো লাগে। টাকার দিক থেকে স্থিরতা বজায় থাকবে অর্থাৎ মানিব্যাগে ‘ড্রামা’ হবে না। তবে শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। কারণ, সৃজনশীল মস্তিষ্ক কিন্তু সুস্থ শরীরেই সবচেয়ে ভালো কাজ করে।

মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)

মিথুন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার মন এ সপ্তাহে একেবারে রেডিও চ্যানেল—মুহূর্তে মুহূর্তে ফ্রিকোয়েন্সি বদলাবে! কখনো নতুন আইডিয়ায় ভরে উঠবে, কখনো আবার নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে ছুটবে। এ সপ্তাহে আপনি বিভিন্ন দিকে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইবেন। এতে আপনার চারপাশের মানুষও অবাক হয়ে ভাববে, ‘এত এনার্জি আসে কোথা থেকে!’ টাকার দিক থেকে কিছুটা দোলাচল থাকতে পারে, তাই খরচের আগে একবার ‘গণিতের শিক্ষক’ হয়ে হিসাব কষে নিন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক মিষ্টি থাকবে, তবে শর্ত একটাই—আপনাকে সময় দিতে হবে। আর কর্মক্ষেত্রে এমন কোনো দরজা খুলে যেতে পারে, যা আপনাকে ভবিষ্যতের দিকে এক ধাপ এগিয়ে দেবে।

কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)

কর্কট রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার জন্য মূলমন্ত্র হোক—‘যা বলব, তা স্পষ্ট করে বলব।’ আপনার কথার জাদু এবার এমনভাবে কাজ করবে যে আশপাশের মানুষ আপনার প্রতিটি কথায় মুগ্ধ হবে। মনে মনে সবাই ভাববে, ‘বাহ্, কথাগুলো তো দারুণ!’ পারিবারিক ক্ষেত্রে আপনি হবেন একজন বিচক্ষণ বিচারক। আপনার সংবেদনশীল মন আর বাস্তব বুদ্ধি মিলে এমন সব সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে, যা পরিবারের সবার জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার থাকলে এ সময়টাই সেরা।
অর্থের ব্যাপারে এবার একটু সাবধানী হতে হবে। কোনো নতুন বিনিয়োগের আগে রোমাঞ্চের বশে নয়, বরং বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিন। আপনার টাকা যেন দুঃসাহসিক কোনো অভিযানের বলি না হয়!
কর্মক্ষেত্রে আপনার স্বভাবসুলভ সংবেদনশীলতা এবার আপনার বড় শক্তি হয়ে উঠবে। সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা আপনাকে তাঁদের চোখে একজন সত্যিকারের হিরো করে তুলবে। হয়তো কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে চুপিচুপি ভাববে, ‘এমন একজন সহকর্মী পেলে তো আমার কাজের অর্ধেক কষ্টই কমে যেত!’ এ সপ্তাহে আপনার মানবিক দিকটি আপনাকে বাড়তি সম্মান আর ভালোবাসা এনে দেবে।

সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)

সিংহ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

নিজেকে রাজকীয় মেজাজে আবিষ্কার করবেন এ সপ্তাহে। আপনার ভেতরের শক্তি যেন সূর্যের মতোই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। আত্মবিশ্বাস আর সৃজনশীলতার এই দারুণ সময়ে আপনি যা কিছু শুরু করবেন, তাতেই সাফল্য আসবে। নতুন কোনো কাজ, কোনো শখ বা নিজের লুক পাল্টানোর এটাই সেরা সময়।
আর্থিক দিক থেকে আপনার পরিশ্রম এবার ফল দেবে, ঠিক যেমন করে একজন রাজার পরিশ্রম তার রাজ্যকে সমৃদ্ধ করে। অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকেও অর্থ আসতে পারে।
প্রেমের সম্পর্ক এ সপ্তাহে আরও গভীর হবে। আপনার সঙ্গী আপনার আত্মবিশ্বাস আর ইতিবাচক মনোভাব দেখে মুগ্ধ হবে। আপনি নিজেই প্রেমের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করবেন!

কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)

কন্যা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনি থাকবেন একেবারে ‘পারফেকশনিস্ট মুডে’, প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি এত নিখুঁতভাবে সামলাবেন যে অফিসে আপনার জন্য আলাদা ফ্যান ক্লাব খুলে যেতে পারে। ভুল করার সুযোগ শূন্য, বরং অন্যরা এসে আপনাকেই জিজ্ঞেস করবে, ‘এটা ঠিক আছে তো?’ তবে ব্যক্তিগত জীবনে একটু রিল্যাক্স করুন, সবকিছুতে খুঁত ধরা শুরু করলে প্রিয়জনের ধৈর্যের কাপ উপচে পড়তে পারে। আর্থিক দিক থেকে হঠাৎ এক অপ্রয়োজনীয় খরচ আপনার বাজেটের হিসাব নড়বড়ে করতে পারে, তাই আগে ভেবে তারপর খরচ করুন। স্বাস্থ্যের দিক ভালো থাকবে, তবে খাবার যেন পেট ভরায় এবং শরীর খুশি রাখে—শুধু জিবকে নয়।

তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)

তুলা রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার সামাজিক জীবন হবে একেবারে জমজমাট। চারপাশে এত মানুষ আর কথাবার্তার ভিড় থাকবে যে আপনি প্রায় সবার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন। নতুন বন্ধু, পরিচিতি বা কাজের সুযোগ—সবকিছুই যেন আপনার দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে। আপনার ভদ্রতা আর স্বাভাবিক মাধুর্য এবার সবার মনে আলাদা জায়গা করে নেবে।
অর্থের দিক থেকে আপনার সঠিক সিদ্ধান্তগুলো ভালো ফল দেবে। নতুন কোনো চুক্তি বা প্রকল্পে সাফল্য পেয়ে আর্থিক অবস্থা আরও স্থিতিশীল হবে। তবে মনে রাখবেন, সবার জন্য সময় দিতে গিয়ে যেন নিজের যত্ন নিতে ভুলে না যান। আপনার শান্ত স্বভাব আর ইতিবাচক মনোভাব আশপাশের মানুষদের জন্যও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)

বৃশ্চিক রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

আপনার ভেতরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো জেগে উঠবে এ সপ্তাহে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য আপনি এমনভাবে কাজ করবেন, যা দেখে সবাই অবাক হয়ে যাবে। আপনার এই কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। কারণ, সাফল্য আপনার হাতের মুঠোয় আসতে চলেছে।
আর্থিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকুন! কারণ, অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকে আপনার হাতে এমন কিছু টাকা আসতে পারে, যা দেখে আপনি নিজেও চমকে যাবেন। এটি হতে পারে কোনো পুরোনো বিনিয়োগের ফল অথবা অন্য কোনো অপ্রত্যাশিত সুযোগ।
এ সপ্তাহে আপনার সম্পর্কের গভীরতা আরও বাড়বে। মনের মতো একজনের সঙ্গে আপনার বোঝাপড়া আরও মজবুত হবে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস আর ভালোবাসা এই সম্পর্ককে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)

ধনু রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

সপ্তাহটা হবে একেবারে ‘রোমাঞ্চের টিকিট’—নতুন অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ আর সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতূহল আর শেখার আগ্রহ আপনাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। তাই কোনো ভালো সুযোগ সামনে এলে একেবারেই হাতছাড়া করবেন না।
অর্থের ক্ষেত্রে সময়টা আপনার পক্ষে যাবে। আপনার পরিকল্পিত পদক্ষেপ আর বুদ্ধিমত্তা আর্থিক সাফল্য এনে দেবে। নতুন কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের কথা ভাবলে সময়টা বেশ অনুকূল। তবে খরচের সময় একটু সচেতন থাকুন—সব অ্যাডভেঞ্চারই কিন্তু টাকার সঙ্গে ভালো খাপ খায় না।
আপনার প্রাণবন্ত মেজাজ আর আশাবাদী মনোভাব মানুষকে আপনার দিকে টেনে নেবে। হাসি, গল্প আর ইতিবাচক এনার্জি দিয়ে আপনি আশপাশের মানুষদের আনন্দে ভরিয়ে দেবেন। আর যদি ভ্রমণের সুযোগ পান, দ্বিধা করবেন না—এটি আপনার মনকে নতুন উচ্ছ্বাস আর অনুপ্রেরণায় ভরে তুলবে।

মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)

মকর রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার জীবনে আসবে এক মৃদু পরিবর্তনের হাওয়া, যা ধীরে ধীরে নতুন সম্ভাবনা আর সুযোগের দরজা খুলে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দৃঢ় মনোভাব, ধৈর্য ও পরিশ্রম আপনাকে ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যাবে। সহকর্মী থেকে ঊর্ধ্বতন—সবাই আপনার একাগ্রতা ও দায়িত্ববোধে মুগ্ধ হবে।
অর্থের দিক থেকে সময়টা কিছুটা হিসাবি ভাব নিয়ে চলার। বড় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সব দিক যাচাই করুন। ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলা শ্রেয়। বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা আর কঠোর পরিশ্রমই আপনাকে সঠিক পথে এগিয়ে রাখবে।
ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসবে আরও দৃঢ়তা। আপনার সঙ্গী বা কাছের মানুষ হবেন আরও যত্নশীল ও সহযোগী, যা আপনাদের মধ্যে বিশ্বাস ও বোঝাপড়া আরও গভীর করবে। সম্পর্কের এই উষ্ণতা আপনাকে মানসিক শান্তি ও শক্তি দুই–ই দেবে। স্বাস্থ্যের দিকেও মনোযোগ দিন। একটা রুটিন চেকআপ করে ফেললে মন্দ হয় না।

কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)

কুম্ভ রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

এ সপ্তাহে আপনার মন থাকবে চঞ্চল ও সক্রিয়। একমুহূর্তে একটির বেশি চিন্তা মাথায় ঘুরবে। এমন সময়ে নতুন কিছু শুরু করার সুযোগও থাকবে, যা বাস্তবে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
অর্থের দিক থেকে সময়টি ভালো, হঠাৎ কোনো আয়ের উপায় বা নতুন উদ্যোগে সাফল্য পাওয়া সম্ভব। তবে খরচের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন, যাতে বাজেটের ভারসাম্য অটুট থাকে। সম্পর্কে স্বাভাবিক সমঝোতা বজায় থাকবে। সঙ্গী আপনার স্বাধীনতার বিষয়টি সহজেই বুঝবে আর সম্পর্ক হবে আরও দৃঢ়। নিজের পরিকল্পনা ও কাজের মধ্যে সামান্য বিশ্রামেরও সময় রাখুন। কারণ, মন ও শরীর দুটিই সুস্থ থাকলে কাজের ফল আরও ভালো হবে।

মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)

মীন রাশি
অলংকরণ: প্রথম আলো

কর্মক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীলতা ও অন্তর্দৃষ্টি বিশেষভাবে জেগে উঠবে এ সপ্তাহে। জটিল সমস্যা সমাধানে আপনার অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি সহকর্মীদের অবাক করবে। নতুন আইডিয়া বাস্তবে আনার সুযোগও হাতে আসবে। দায়িত্বশীল ও সহানুভূতিশীল মনোভাব আপনাকে সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের চোখে আরও প্রিয় করে তুলবে।
অর্থের দিক থেকে সময়টা স্থিতিশীল। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্কতা বজায় রাখা ভালো। হঠাৎ কোনো নতুন প্রকল্প বা দায়িত্ব আসতে পারে, যা আপনার ক্যারিয়ারের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে সহায়ক হবে।
সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করুন। সহকর্মী বা প্রিয়জনের সহযোগিতা আপনার কাজের ফলাফলকে আরও উজ্জ্বল করবে। নিজের দক্ষতা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে কিছু সময় নিজের জন্যও রাখুন। কারণ, সুস্থ মনেই বড় অর্জন সম্ভব।

