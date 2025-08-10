বিশ্বের কোন দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ উড়োজাহাজে যাতায়াত করে

বিশ্বের কোন দেশে সবচেয়ে বেশি মানুষ উড়োজাহাজে যাতায়াত করে
বিশ্বের উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোর বাণিজ্যিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইএটিএ) প্রতিবেদনে বিশ্বে শীর্ষ উড়োজাহাজে চলাচলকারী দেশগুলোর চমকপ্রদ পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। ২০২৪ সালের তথ্য নিয়ে ‘ওয়ার্ল্ড এয়ার ট্রান্সপোর্ট স্ট্যাটিসটিকস’ নামের এই প্রতিবেদনে বিশ্বের উড়োজাহাজপ্রেমী দেশগুলোর নামও এসেছে।
আইএটিএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এভিয়েশন মার্কেট বা উড়োজাহাজে চলাচলের বাজার ছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে বছর দেশটিতে ৮৭ কোটি ৬০ লাখ যাত্রী আকাশপথে ভ্রমণ করেছেন, যার বেশির ভাগই অভ্যন্তরীণ রুটে। সংখ্যাটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ভারতের উড়োজাহাজযাত্রীর তুলনায় চার গুণ।
যুক্তরাষ্ট্রের পরই আছে চীন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা দেশটি ২০২৪ সালে ৭৪ কোটি ১০ লাখ যাত্রী পরিবহন করেছে। তবে প্রবৃদ্ধিতে চীন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এগিয়ে। ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে চীনে ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি যাত্রী চলাচল করেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি মাত্র ৫ দশমিক ২ শতাংশ।
বিশ্বের শীর্ষ ৫ এভিয়েশন মার্কেট, ২০২৪
১. যুক্তরাষ্ট্র: ৮৭ কোটি ৬০ লাখ
২. চীন: ৭৪ কোটি ১০ লাখ
৩. যুক্তরাজ্য: ২৬ কোটি ১০ লাখ
৪. স্পেন: ২৪ কোটি ১০ লাখ
৫. ভারত: ২১ কোটি ১০ লাখ
এভিয়েশন মার্কেটের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে যুক্তরাজ্য। ২০২৪ সালে দেশটিতে ২৬ কোটি ১০ লাখ যাত্রী চলাচল করেছে। প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৩ শতাংশ।
বিশ্বের জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য স্পেন আছে এ তালিকার চতুর্থ স্থানে। দেশটিতে ২০২৪ সালে ২৪ কোটি ১০ লাখ যাত্রী আকাশপথে ভ্রমণ করেছেন। প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে ১০ দশমিক ৭ শতাংশ।
ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম এভিয়েশন মার্কেট। দেশটিতে আকাশপথের যাত্রীসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালে ১১ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশটিতে ২১ কোটি ১০ লাখ যাত্রী উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেছে।
সূত্র: সিএনএন