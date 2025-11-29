রাশিফল
পেশাজীবনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সিদ্ধান্তের সুযোগ আসতে পারে কোন রাশির জাতকের
অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনিই আপনার ভাগ্যনিয়ন্ত্রক। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব জীবনে ভূমিকা রাখলেও আপনার সিদ্ধান্ত ও কর্মই চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে। সাহস, ধৈর্য ও সঠিক মানসিকতা আপনাকে যেকোনো পরিস্থিতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রতি শনিবার ‘এ সপ্তাহের রাশিফল’ লিখছেন জ্যোতিষী চিন্ময় বড়ুয়া
এ সপ্তাহের রাশিফল (২৯ নভেম্বর–৫ ডিসেম্বর ২০২৫)
মেষ রাশি (২১ মার্চ–২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহে মনে হতে পারে, ভেতরের পুরোনো কষ্ট, ভুলে থাকা আঘাত বা কোনো কথার স্মৃতি আবার ভেসে উঠছে। প্রথম দিকে তা অস্বস্তি এনে দেবে, কিন্তু ঠিক এটিই আপনাকে দেবে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস। নিজের ভেতরের ভয় বা দ্বিধা দূর করে এগিয়ে যেতে পারবেন।
ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ব্যবসায়িক অংশীদার বা অর্থনৈতিক কোনো যৌথ বিষয়ে গভীর কথা বলা জরুরি হয়ে উঠবে। যেসব বিষয় এত দিন এড়িয়ে যাচ্ছিলেন বা পরিষ্কার ছিল না, এবার সেসব খোলামেলা আলোচনা করলে পরিস্থিতি সহজ হবে। সত্য কথাটা বলা বা শোনা—দুটিই এখন প্রয়োজনীয়।
সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে সৃজনশীলতা ও আত্মপ্রকাশ বাড়তে থাকবে। নিজের কাজ বা প্রতিভা দেখানোর নতুন সুযোগ পাবেন। প্রেমেও উষ্ণতা বাড়বে, কেউ আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে, কিংবা সম্পর্কের পুরোনো ঔজ্জ্বল্য ফিরতে পারে। কাজের জায়গায়ও নেতৃত্ব নেওয়ার বা নতুন আইডিয়া দেখানোর সুযোগ মিলবে।
সপ্তাহের শেষের দিকে মানসিক স্বচ্ছতা ও আত্মবিশ্বাস—দুটিই বাড়বে। যেসব সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন পিছিয়ে রাখছিলেন; নতুন পরিকল্পনা, সম্পর্ক নিয়ে কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্ত কিংবা নিজের উদ্যোগে কোনো কাজ শুরু করা—এসব এখন সহজে এগিয়ে নিতে পারবেন। যেন মাথার ভেতরে জমে থাকা কুয়াশা সরে যাচ্ছে।
বৃষ রাশি (২১ এপ্রিল–২১ মে)
এ সপ্তাহে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দাম্পত্য যোগাযোগ এবং যেকোনো ধরনের জুটি—এই তিন ক্ষেত্রেই কার্যকলাপ তীব্র হবে। কেউ হয়তো নিজের গভীর অনুভূতি বা দীর্ঘদিন লুকানো কোনো সত্য আপনার সামনে খুলে বলবে, যা প্রথমে আপনাকে অবাক করলেও পরে পরিস্থিতি বোঝার নতুন দরজা খুলে দেবে। সম্পর্কের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে, সেটি নিয়ে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এটি।
কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা টিমমেটদের সহযোগিতা বাড়বে। যেসব দায়িত্ব এত দিন আপনাকে একা সামলাতে হয়েছে, এবার সেসব সহজ হয়ে যাবে। দৈনন্দিন রুটিন, কাজের পরিবেশ বা শরীর-স্বাস্থ্যের যত্ন—এসব ক্ষেত্রেও স্বস্তি তৈরি হবে।
পরিবার ও বাসাবাড়ির দিকটি সপ্তাহের মাঝামাঝি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ঘর সাজানো, নতুন কিছু কেনা, জায়গা বদলানোর চিন্তা বা ঘরোয়া পরিবেশে কিছু পরিবর্তন, এসবের দিকে মন টানবে। নিজের আরাম, সৌন্দর্য বোধ এবং নিরাপত্তা অনুভব করার জায়গাটি শক্তিশালী হবে।
সপ্তাহের শেষভাগে মন কিছুটা দূরে ছুটতে চাইবে। ভ্রমণ, দীর্ঘ পথের পরিকল্পনা, মানসিক প্রশান্তি বা আধ্যাত্মিক চর্চা—এসবের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। কোনো বই, মানুষের কথা বা জীবনের অভিজ্ঞতা আপনাকে গভীরভাবে ভাবাবে।
মিথুন রাশি (২২ মে–২১ জুন)
এ সপ্তাহে কাজ, দৈনন্দিন রুটিন এবং শারীরিক শক্তির জায়গায় প্রবল নড়াচড়া দেখা দেবে। হঠাৎ দায়িত্ব বাড়তে পারে, সময়সীমা ‘টাইট’ হতে পারে বা কারও পরিবর্তে আপনাকেই উদ্যোগ নিতে হতে পারে। চাপ আসবে বটে, কিন্তু সেই চাপই আপনার দক্ষতা এবং বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াবে। ব্যস্ততার মধ্যেও যত বেশি সংগঠিত থাকবেন, তত বেশি কাজ আপনার হাতে পরিষ্কারভাবে ধরা দেবে।
অর্থসংক্রান্ত দিকটি স্থির ও ইতিবাচক। খরচ ও আয়ের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য তৈরি হবে এবং সঞ্চয়ের সম্ভাবনাও বাড়বে। জরুরি কোনো প্রয়োজনের জন্য টাকা জোগাড় করা বা পরিকল্পিত কোনো কেনাকাটা—দুটিই স্বাচ্ছন্দ্যে সম্ভব হবে।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে যোগাযোগের জগতে আপনি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন। লেখালেখি, প্রেজেন্টেশন, ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়ার কাজ, পড়াশোনা কিংবা ছোট ভ্রমণ—সবকিছুতেই আপনার প্রকাশভঙ্গি শক্তিশালী হবে। আপনার কথার প্রভাব বাড়বে, মানুষ আপনার বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শুনবে।
কর্কট রাশি (২২ জুন–২২ জুলাই)
এ সপ্তাহে নিজের প্রতিভা, ভালোবাসা ও সৃজনশীলতা প্রকাশের জায়গায় আপনি থাকবেন উজ্জ্বল। আপনি যেটা করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান; নাচ, গান, লেখালেখি, ডিজাইন বা কোনো শখ—সেটায় মনোযোগ অদ্ভুতভাবে বেড়ে যাবে। সম্পর্কের মধ্যেও কোমল উষ্ণতা তৈরি হবে। কারও প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারেন বা পুরোনো সম্পর্কেও নতুন প্রাণ ফিরে আসতে পারে।
বাড়ির পরিবেশে সামান্য টানাপোড়েন তৈরি হলেও সেটি ভুল–বোঝাবুঝির বেশি কিছু নয়। পরিবারের কারও সঙ্গে খোলামেলা কথা বললেই বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে। ঘরোয়া পরিবেশে নিরাপদ, শান্ত ও ভালোবাসাপূর্ণ আবহ ফিরে আসবে।
সপ্তাহের মাঝামাঝিতে অর্থ, সঞ্চয় বা ভবিষ্যতের আর্থিক পরিকল্পনা নিয়ে নতুন ভাবনা মাথায় আসতে পারে। খরচ, আয়, সঞ্চয়ের হিসাব নতুনভাবে গোছানোর ইচ্ছা জন্ম নেবে, যা ভবিষ্যতে আপনাকে আরও নিরাপত্তা দেবে।
সপ্তাহের শেষে কাজ বা দায়িত্বের জায়গায় আপনার পরিশ্রম স্পষ্টভাবে দেখা যাবে। আপনি যা করেছেন, সেটার মূল্যায়ন পাবেন—হোক সেটা প্রশংসা, স্বস্তি অথবা দৃশ্যমান অগ্রগতি। কোনো প্রজেক্টের দরজা খুলে যেতে পারে বা আটকে থাকা কাজ গতি পাবে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২৩ আগস্ট)
এ সপ্তাহে পরিবারের পরিবেশ, বাসাবাড়ির কাজ, ঘর গোছানো কিংবা পুরোনো কোনো পারিবারিক সিদ্ধান্ত—এসবেই বিশেষ মনোযোগ যেতে পারে। আগের কোনো অসম্পূর্ণ বিষয় বা ভুল–বোঝাবুঝি আবার সামনে এলেও এবার সেটির সমাধান আপনি স্পষ্টভাবে খুঁজে পাবেন। পরিবারের মানুষের প্রয়োজন, অনুভূতি এবং প্রত্যাশা—সবকিছুর দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি আরও পরিণত হয়ে উঠবে।
কাজের জায়গায় আপনার উপস্থিতি আরও দৃশ্যমান হবে। কোনো আলোচনায় আপনাকে কেন্দ্র করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে অথবা আপনাকেই নেতৃত্ব নিতে বলা হতে পারে। দায়িত্ব বাড়লেও আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামলে নিতে পারবেন।
সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে নিজের ব্যক্তিত্ব, স্টাইল, প্রকাশভঙ্গি—এসব জায়গায় বাড়তি আলো দেখা যাবে। সামাজিক বা পেশাগত জায়গায় আপনার আচরণ ও বক্তব্য মানুষকে আকর্ষণ করবে। নিজের মত প্রকাশ করতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য ও দৃঢ়তা—দুটিই অনুভব করবেন।
সপ্তাহের শেষ দিকে টাকার পরিকল্পনা, সঞ্চয় বা নতুন আয়ের কোনো পথ নিয়ে ভাবনা আসবে। কোথায় খরচ কমাতে হবে, কোথায় বিনিয়োগ করা যায়—এসব বিষয়ে স্বচ্ছতা তৈরি হবে। কোনো বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা দীর্ঘ মেয়াদে স্থিতি দেবে।
কন্যা রাশি (২৪ আগস্ট–২৩ সেপ্টেম্বর)
এ সপ্তাহে আপনার চিন্তা ও কথাবার্তা আরও পরিষ্কার ও প্রভাবশালী হবে। লেখা, বলা, প্রেজেন্টেশন, মিটিং বা যোগাযোগভিত্তিক যেকোনো কাজ দ্রুত ও সফলভাবে এগোবে। তথ্য আদান-প্রদানে নির্ভুলতা এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেড়ে যাবে।
পরিবারের মধ্যে কারও সঙ্গে গভীর, খোলামেলা আলাপের প্রয়োজন হতে পারে। এটি সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী এবং বাস্তবসম্মত দিক দেখাবে। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে এবং বোঝার চেষ্টা করলে ভুল–বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে।
মাঝামাঝি সময়ে প্রেম, সৃজনশীল প্রচেষ্টায় ইতিবাচক অগ্রগতি দেখা দেবে। নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ থাকবে, যা অন্যের প্রশংসা ও স্বীকৃতি আনার সম্ভাবনা রাখে।
সপ্তাহের শেষে কর্মক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বশীলতা আরও দৃঢ় হবে। নিজের কাজের মূল্যায়ন আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে স্থিরতা থাকবে।
তুলা রাশি (২৪ সেপ্টেম্বর–২৩ অক্টোবর)
এ সপ্তাহে অর্থ, খরচ ও সঞ্চয়—সব বিষয়ে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হবে। কোথায় টাকা খরচ করতে হবে, কোথায় বাঁচাতে হবে—সেটি চিন্তাভাবনা করে বেছে নিন। নিজের প্রয়োজন এবং বিলাসিতার মধ্যে সমতা রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
পরিবার ও ঘরের পরিবেশে ইতিবাচক উষ্ণতা বাড়বে। কেউ আপনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবে, যা সম্পর্কের বন্ধন আরও দৃঢ় করবে। পরিবারের ছোটখাটো সমস্যা বা মতবিরোধ থাকলেও তা সহজেই মিটে যাবে, যদি খোলামেলা আলোচনা করা হয়।
মাঝামাঝি সময়ে বন্ধু, সহকর্মী বা সহপাঠীর সঙ্গে যোগাযোগ আপনাকে নতুন সুবিধা বা সাহায্যের পথ দেখাতে পারে। সামাজিক নেটওয়ার্ক বা গ্রুপ কাজের মাধ্যমে নতুন সুযোগের দরজা খুলতে পারে।
সপ্তাহের শেষ দিকে পার্টনারশিপ, ব্যবসা বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। স্থির ও স্পষ্টভাবে চিন্তা করলে এটি দীর্ঘ মেয়াদে ভালো ফল দেবে।
বৃশ্চিক রাশি (২৪ অক্টোবর–২২ নভেম্বর)
এ সপ্তাহে নিজের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নতুনভাবে সাজানোর সুযোগ আসবে। ভেতরের সন্দেহ, অনিশ্চয়তা বা দ্বিধা দূর হয়ে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। নিজের শক্তি ও সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস থাকলে যেকোনো সমস্যা সহজে সামলে নেওয়া সম্ভব হবে।
কর্মক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা আরও দৃঢ় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সহকর্মীরা বা টিমের অন্যরা আপনার ওপর নির্ভর করবে এবং আপনাকে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে হতে পারে। এমন পরিস্থিতি আপনার কৌশল ও চিন্তাশক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে।
মাঝামাঝি সময়ে অর্থ বা সুবিধার দিক থেকে ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। কোনো প্রয়োজনীয় সহায়তা, নতুন আয়ের সুযোগ বা সঞ্চয়ের পথ খুলতে পারে। এতে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা অনুভূত হবে।
প্রেম, সৃজনশীলতা এবং নিজের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ আসবে। আপনার মনোনিবেশ ও উদ্যোগ অন্যদের কাছে প্রভাবশালী হবে। এটি নতুন স্বীকৃতি বা প্রশংসা আনার সম্ভাবনাও রাখে।
ধনু রাশি (২৩ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
এ সপ্তাহে ভেতরের কিছু অনুভূতি আবার জেগে উঠতে পারে—ভয়ের ছায়া, ছোট অস্থিরতা বা চাপা থাকা চিন্তা। প্রথমে অস্বস্তিকর মনে হলেও এসব আপনাকে নিজের সীমা ও বাস্তব চাহিদা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করবে।
অর্থ বা সুবিধার দিক থেকে কোনো ইতিবাচক খবর আসার সম্ভাবনা আছে। প্রয়োজনমতো সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া যেতে পারে, যা চিন্তাভাবনাকে সহজ করে দেবে।
পরিবারের পরিবেশ কিছুটা শান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ হবে। ছোট-বড় সমস্যার সমাধান সহজভাবে হবে যদি খোলামেলা আলোচনা করা হয়। এটি আপনার সম্পর্ক এবং ঘরোয়া জীবন আরও স্থিতিশীল করবে।
সপ্তাহের শেষের দিকে আপনার আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শক্তি বাড়বে। নতুন পরিকল্পনা, সৃজনশীল উদ্যোগ বা নিজের কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এটি ভালো সময়। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলে যেকোনো নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ সহজ হবে।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–২০ জানুয়ারি)
এ সপ্তাহে বন্ধু, সহকর্মী, ক্লায়েন্ট বা আপনার পেশাদার নেটওয়ার্ক—সব জায়গায় নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে পারে। কেউ আপনাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা তথ্য জানাতে পারে, যা ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক হবে।
মাঝামাঝি সময়ে আপনার নিজের মধ্যে অস্থিরতা বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এটি প্রথমে অস্বস্তিকর মনে হলেও সত্যিই এসব মুহূর্ত আপনাকে নতুন বাস্তবতা এবং নিজের সীমা বোঝার সুযোগ দেবে। অতীতের কিছু অভিজ্ঞতা বা ভুল বুঝতে পারবেন এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
সপ্তাহের শেষে কাজের জায়গায় দৃশ্যমান সাফল্য দেখা দেবে। আপনার পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে—হোক সেটা প্রশংসা, দায়িত্ব বাড়া বা অন্যের কাছ থেকে স্বীকৃতি। এ সময় আপনার প্রভাব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা উভয়ই বাড়বে।
কুম্ভ রাশি (২১ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
এ সপ্তাহে পেশাগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সিদ্ধান্তের সুযোগ আসতে পারে। কোনো প্রস্তাব বা নতুন দায়িত্ব সামনে আসতে পারে, যা আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা পরীক্ষার সুযোগ দেবে। ওপর মহলের কারও সঙ্গে খোলামেলা এবং স্পষ্টভাবে কথা বলার প্রয়োজন হতে পারে
সামাজিক বা পেশাগত অবস্থানেও আপনার উপস্থিতি আরও দৃঢ় হবে। অন্যেরা আপনার মতামত ও কাজের ওপর নির্ভর করবে। মাঝামাঝি সময়ে বন্ধু, সহকর্মী বা টিমমেটদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বেড়ে যাবে। এটি কাজের পরিবেশকে আরও সুগম করবে এবং নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে।
সপ্তাহের শেষ দিকে আর্থিক দিক স্থিতিশীল হবে। আয় বা সঞ্চয়ের সুযোগ আসতে পারে, যা আপনাকে নতুন নিরাপত্তা এবং মানসিক নিশ্চয়তা দেবে। পরিকল্পিত খরচ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া সহজ হবে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
এ সপ্তাহে আপনার জীবনের বড় ফোকাস থাকবে নিজের চিন্তা এবং লক্ষ্য ঠিক করা নিয়ে। দীর্ঘদিন মাথায় ঘুরতে থাকা কোনো পরিকল্পনা এবার স্পষ্ট রূপ পেতে পারে। নিজের ভেতরের দ্বিধা বা অস্থিরতার জায়গাগুলো বুঝে ওঠা সম্ভব হবে, যা আপনাকে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
স্বপ্ন নিয়ে আপনাকে সব সময় সবার কাছে ঘোষণা দিতে হবে, এমন নয়। আগামীকাল আপনার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা নিজের কাছেই রাখা।
কাজের জায়গায় মাঝামাঝি সময়ে চাপ বা ব্যস্ততা বাড়তে পারে। দায়িত্ব বাড়ার কারণে মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলেও দ্রুতই পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন। সৃজনশীল কাজে, লেখালেখি, কনটেন্ট, গবেষণা বা কোনো নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করলে ভালো ফলাফল আসবে।
আর্থিক দিকটি ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে যাবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখলে সপ্তাহের শেষে স্বস্তি পাবেন। নিজের ইমেজ, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত উপস্থিতি—সবকিছুই উন্নত হবে। নতুন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ শুরু করার জন্য সপ্তাহের শেষ অংশ খুবই শুভ।
সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু গভীর আলাপ বা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হতে পারে। কারও আচরণ বা কথাবার্তা আপনাকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করবে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়ে আপনি এবার আরও দৃঢ়, সংবেদনশীল ও বাস্তবমুখী থাকবেন।