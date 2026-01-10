জীবনযাপন

উৎসবের নাম ‘বই বিনিময়’, সংগ্রহের বই জমা দিয়ে মিলল আরেকটি

সপ্তমবারের মতো চট্টগ্রাম নগরের জামালখান মোড়ে অনুষ্ঠিত হলো বই বিনিময় উৎসব। ফেইল্ড ক্যামেরা স্টোরিজ নামে একটি প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে শুক্রবার দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বইপ্রেমীরা নিজেদের পড়া একটি বই জমা দিয়ে অরেকটি বই সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছেন। সমগ্র, শিশুতোষ, রাজনীতি, আত্মজীবনী, কবিতা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বিজ্ঞান, কথাসাহিত্যসহ মোট ১১টি বিভাগের ১১টি স্টলে বই বিনিময় করছেন বইপ্রেমীরা।

১ / ১০
সকাল থেকেই বই বিনিময়ের জন্য ভিড় করেন বইপ্রেমীরা
ছবি: জুয়েল শীল
২ / ১০
বই জমা দিতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পাঠকেরা
ছবি: জুয়েল শীল
৩ / ১০
বই দেওয়ার পর আঙুলে কালি দেওয়া হয়
ছবি: জুয়েল শীল
৪ / ১০
বাছাই করা হচ্ছে বই
ছবি: জুয়েল শীল
৫ / ১০
বই দেখছেন একজন স্বেচ্ছাসেবী
ছবি: জুয়েল শীল
৬ / ১০
লেখা হচ্ছে বইয়ের টোকেন
ছবি: জুয়েল শীল
৭ / ১০
বই হাতে এক শিক্ষার্থী
ছবি: জুয়েল শীল
৮ / ১০
সংগ্রহ করা বই ব্যাগে রাখছে দুই শিশু
ছবি: জুয়েল শীল
৯ / ১০
শিশুরাও বই দেখছে
ছবি: জুয়েল শীল
১০ / ১০
স্টলে বইপ্রেমীদের ভিড়
ছবি: জুয়েল শীল
