উৎসবের নাম ‘বই বিনিময়’, সংগ্রহের বই জমা দিয়ে মিলল আরেকটি

উৎসবের নাম ‘বই বিনিময়’, সংগ্রহের বই জমা দিয়ে মিলল আরেকটি
সপ্তমবারের মতো চট্টগ্রাম নগরের জামালখান মোড়ে অনুষ্ঠিত হলো বই বিনিময় উৎসব। ফেইল্ড ক্যামেরা স্টোরিজ নামে একটি প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে শুক্রবার দিনব্যাপী এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বইপ্রেমীরা নিজেদের পড়া একটি বই জমা দিয়ে অরেকটি বই সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছেন। সমগ্র, শিশুতোষ, রাজনীতি, আত্মজীবনী, কবিতা, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বিজ্ঞান, কথাসাহিত্যসহ মোট ১১টি বিভাগের ১১টি স্টলে বই বিনিময় করছেন বইপ্রেমীরা।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০