রোনালদোর নতুন বাড়িটি কি পর্তুগালের সবচেয়ে দামি

রোনালদোর নতুন বাড়িটি কি পর্তুগালের সবচেয়ে দামি
১১ আগস্ট পর্তুগালের কাসকাইসে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করলেন ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও জর্জিনা রদ্রিগেজ। তাঁরা বিয়ে করেছেন নিজেদের নতুন বাড়ির লিভিং রুমে। ‘ভোগ’–এর একটি প্রতিবেদন বলছে, সাত বছর ধরে তৈরি হয়েছে রোনালদো–জর্জিনার এ নতুন বাড়ি। এদিকে ‘আর্কিটেকচারাল ডাইজেস্ট (এডি)’ ম্যাগাজিনের প্রতিবেদন বলছে, সম্ভবত এটিই পর্তুগালের সবচেয়ে দামি বাড়ির রেকর্ড গড়তে চলেছে। আসলেই কী তা–ই?
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সূত্র: ভোগ, এডি ও সেমানা