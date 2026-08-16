রোনালদো ও জর্জিনা কেন ড্রয়িংরুমে বিয়ে করলেন, ‘ভোগ’কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে আরও যা জানালেন

রোনালদো ও জর্জিনা কেন ড্রয়িংরুমে বিয়ে করলেন, ‘ভোগ’কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে আরও যা জানালেন
এত দিন মনে করা হতো, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর শুভসংখ্যা ৭। তবে এবার জানা গেল, সাতের চেয়েও একটা বিশেষ তারিখ আছে তাঁর জীবনে—১১ আগস্ট। এরই মধ্যে সবাই জেনে গেছে ১১ আগস্ট ১০ বছরের বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজকে বিয়ে করেছেন রোনালদো। কিন্তু এই তারিখেই কেন বিয়ে? কারণ, এই তারিখেই গুচির শোরুমে জর্জিনাকে প্রথম দেখেছিলেন রোনালদো। ঠিক সেই দেখা হওয়ার দিন ধরেই এক বছর আগে বাগ্দান করেছিলেন তাঁরা। এবার সারলেন বিয়ে। আজ ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায় ‘ভোগ’–এর অনলাইন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে একটি বিশেষ ফিচার। ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও মডেল–উদ্যোক্তা জর্জিনা রদ্রিগেজ যেখানে তাঁদের বিয়ের বিস্তারিত জানিয়েছেন ‘ভোগ’–এর এডিটর–ইন–চিফ গ্যাবি উডের সঙ্গে। আছে বিয়ের সবিশেষ ছবিও
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