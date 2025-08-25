ঠিকভাবে ছবি ঝোলালে ঘরের চেহারাই বদলে যাবে, জেনে নিন ৭টি সহজ উপায়

ঠিকভাবে ছবি ঝোলালে ঘরের চেহারাই বদলে যাবে, জেনে নিন ৭টি সহজ উপায়
ঘরের দেয়াল সাজাতে ছবি, পোস্টার কিংবা চিত্রকর্ম ঝোলানোর জুড়ি নেই। তবে অনেক সময়ই ভুল মাপঝোখ বা অগোছালোভাবে ঝোলানো ছবির কারণে সাজটা এলোমেলো লাগে। কয়েকটা সহজ কৌশল মেনে চললে ঘরের সৌন্দর্য অনেক গুণ বেড়ে যাবে।
জীবনযাপন ডেস্ক
১
সঠিক উচ্চতা ঠিক করুন
ছবি ঝোলানোর আদর্শ উচ্চতা হলো, চোখের সমান জায়গা। সাধারণত মেঝের ৫৭ থেকে ৬০ ইঞ্চি ওপরে ঝোলালে ছবির ঠিক মাঝ বরাবর চোখ পড়ে। তাতে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং সবকিছুর ভারসাম্য বজায় থাকে।ছবি: পেক্সেলস
২
দেয়ালের মাপ বুঝে নিন
ছোট দেয়ালে বড় আকারের ছবি ঝোলালে বেমানান লাগে। আবার বড় দেয়ালে ছোট ছবি ঝুলে থাকলে ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। তাই দেয়ালের মাপ ও খালি জায়গা দেখে ছবি বাছাই করুন।ছবি: পেক্সেলস
৩
গ্রুপিং কৌশল ব্যবহার করুন
একই আকারের একাধিক ছবি থাকলে এক সারিতে পাশাপাশি ঝোলানো যেতে পারে। ভিন্ন আকারের ছবি হলে গ্যালারি ওয়ালের মতো করে গ্রুপিং করলে দারুণ লাগে। আগে কাগজ কেটে দেয়ালে লাগিয়ে মক-আপ করলে ভালোভাবে বোঝা যায়।ছবি: পেক্সেলস
ফ্রেমের রং যেন দেয়ালের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। সাদা দেয়ালে কালো বা কাঠের রঙের ফ্রেম বেশ মানিয়ে যায়। আবার রঙিন দেয়ালে হালকা বা নিরপেক্ষ ফ্রেম ব্যবহার করলে ছবির সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। চাইলে সবকিছুর মিশেলেও সাজাতে পারেন, তাতে আলাদাভাবে ঢুটে ওঠে অন্য রকম সৌন্দর্য।ছবি: পেক্সেলস
ছবি ঝোলানোর পর তার ওপর বা আশপাশে সঠিক আলোর ব্যবস্থা রাখলে ছবিগুলো দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগে। এ ক্ষেত্রে স্পটলাইট বা ওয়াল লাইট ব্যবহার করতে পারেন।ছবি: পেক্সেলস
৬
সঠিক সরঞ্জাম ব্যবহার করুন
সাধারণ পেরেক দিয়ে ভারী ছবি ঝোলানো ঠিক নয়। দেয়ালের ধরন (ইট, কংক্রিট বা প্লাস্টার) অনুযায়ী সঠিক হুক বা ওয়াল প্লাগ ব্যবহার করুন। এতে ছবি নিরাপদে ঝুলবে।ছবি: পেক্সেলস
৭
ভারসাম্য বজায় রাখুন
যদি সোফার ওপর বা খাটের মাথার দেয়ালে ছবি ঝোলান, তবে আসবাবের মাপের সঙ্গে ছবির মাপের ভারসাম্য রাখুন। খুব ছোট বা খুব বড় ছবি একা একা ঝুলে থাকলে বেমানান লাগবে। একই দেয়ালে একাধিক ছবি সারবেঁধে না রেখে একটু অসমভাবেও সাজাতে পারেন। এতে বরং ঘরটাকে রিল্যাক্স লাগবে।ছবি: পেক্সেলস