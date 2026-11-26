মৃত্যুর কয়েক মাস আগে যে বাড়িতে ছিলেন প্রিন্সেস ডায়ানা, সেটি এবার নিলামে
প্রিন্সেস ডায়ানার মৃত্যুর প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেছে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের একটি বাগানবাড়িতে এখনো আগের মতোই সংরক্ষিত আছে তাঁর থাকার ঘর, আসবাব ও অন্দরসজ্জা। ১৯৯৭ সালে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে এই বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন তিনি। ডায়ানার স্মৃতিবিজড়িত ‘ট্যারিস্টোন এস্টেট’ নামের সেই বাগানবাড়িই এবার উঠছে নিলামে
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সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও কেপ টাইমস