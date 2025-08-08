ফেসবুক থেকে এখন টাকা আয় করতে পারবেন যে কেউ

ফেসবুক থেকে এখন টাকা আয় করতে পারবেন যে কেউ
এক মাস হলো কনটেন্ট মনিটাইজেশন ফিচার চালু করে নিয়মিত ফেসবুক রিলস আর স্টোরি প্রকাশ করছেন নিশাত আনজুম। নিজের তৈরি পোশাক পরে বিভিন্ন ভিডিও কনটেন্ট ফেসবুকে প্রকাশ করেন এই নারী উদ্যোক্তা।
বিভিন্ন গান বা আবহসংগীতের সঙ্গে নিজের লাইফস্টাইল ও ফ্যাশনের বিভিন্ন কনটেন্ট বানিয়ে ফেসবুকে দেন। এতে তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে ১০ থেকে ১৫ ডলার জমা হয়েছে। সেই টাকা কীভাবে সংগ্রহ করবেন, তা নিশ্চিত করে জানেন না। নিশাতের মতো অনেকই আছেন, যাঁরা ফেসবুক মনিটাইজেশনের মাধ্যমে অর্থ আয়ের সুযোগ নিতে চান, কিন্তু উপায় জানেন না।
প্রোফাইল থেকে মনিটাইজেশন
ছবি কিংবা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সম্প্রতি আরও বিস্তৃত করেছে ফেসবুক। নতুন এই নিয়মে শুধু পেজই নয়, ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও যে কেউ অর্থ আয় করতে পারবেন। ফেসবুক মনিটাইজেশন ফিচারের মাধ্যমে আপনি নিজের প্রকাশ করা আধেয় থেকে এই অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
ফেসবুক মনিটাইজেশন বিশেষজ্ঞ ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের আরিফুল ইসলাম বলেন, ফেসবুক অনেক দিন ধরেই কনটেন্ট প্রকাশ করে অর্থ আয়ের সুবিধা দিচ্ছে। আগে এই সুবিধা পেজের জন্য চালু ছিল। বিভিন্ন নামে অর্থ আয়ের সুযোগ ছিল। এখন সবকিছু ফেসবুক কনটেন্ট মনিটাইজেশন ফিচারের মাধ্যমে পরিচালনা করছে। এ জন্য আপনাকে প্রফেশনাল মোড চালু করতে হবে। এটি চালু করলে আপনার প্রোফাইল একটি পাবলিক পেজের মতো কাজ করবে। প্রফেশনাল মোড চালু করতে প্রোফাইল পিকচারের নিচে থ্রি-ডট মেনুতে ক্লিক করুন।
সেখানে আপনি টার্ন অন প্রফেশনাল মুড (Turn on Professional Mode) অপশনটি দেখতে পাবেন। এটি চালু করার পর আপনার প্রোফাইলটি পাবলিক পেজে রূপান্তরিত হবে। আপনার ফলোয়ারের সংখ্যা ও এনগেজমেন্ট–সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য দেখতে পাবেন। প্রফেশনাল মোড চালু করার পর আপনি বিভিন্ন মনিটাইজেশন টুলের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ফেসবুক প্রোফাইল অ্যাকটিভিটির ওপর নির্ভর করে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কনটেন্ট মনিটাইজেশন ফিচার চালু করে।
মনিটাইজেশন বাড়ানোর কার্যকর কৌশল
মনিটাইজেশন শুরুর পর আয় বাড়াতে হলে আপনাকে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হবে। প্রতিদিন বা নিয়মিত বিরতিতে কনটেন্ট আপলোড করুন। কনটেন্টের মান যত ভালো হবে, তত বেশি ব্যবহারকারী আপনার কনটেন্টের প্রতি আগ্রহী হবে। লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে দর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন।
লাইভ ভিডিওতে এনগেজমেন্ট অনেক বেশি। এটি নতুন ফলোয়ার পেতে সাহায্য করে। কমেন্টের উত্তর দিন। দর্শকদের সঙ্গে কথা বলুন। এতে আপনার কনটেন্টের প্রতি তাঁদের আগ্রহ বাড়বে। অন্য ব্যবহারকারী আপনার স্থায়ী ফলোয়ারে পরিণত হবে। ফেসবুক রিলস এখন অনেক জনপ্রিয়। ছোট, আকর্ষণীয় ও ট্রেন্ডিং কনটেন্ট দিয়ে রিলস তৈরি করলে দ্রুত ভাইরাল হওয়ার সুযোগ থাকে।
যে ধরনের ছবি ও ভিডিওতে মনিটাইজেশন বাড়ে
ফেসবুকে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের কনটেন্ট দ্রুত ভাইরাল হয়। তখন মনিটাইজেশনের মাত্রা বাড়ে। ‘মেহেদি কার শো’ নামের ফেসবুক প্রোফাইলের কনটেন্ট নির্মাতা মোহাম্মদ মেহেদি হাসান বলেন, শিক্ষামূলক কনটেন্ট বেশ জনপ্রিয়। টিউটরিয়াল, অজানা তথ্য বা কোনো বিষয়ে জ্ঞানমূলক ভিডিও বা পোস্ট খুব দ্রুত ভিউ পায়। কমেডি, ম্যাজিক, গান বা ছোট নাটকের ভিডিও মানুষের নজর কাড়ে। লাইফস্টাইল ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন।
আপনার প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, ভ্রমণ বা কোনো মজার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলে দর্শক সহজে সংযুক্ত হতে পারে। সুন্দর এডিটিং ও ভালো মানের রেজল্যুশনের ভিডিও ও ছবি দর্শকদের আকর্ষণ করে। ঝাপসা বা দুর্বল মানের কনটেন্ট এড়িয়ে চলুন। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা ট্রেন্ডে আছে, সে বিষয়ে কনটেন্ট তৈরি করলে দ্রুত ভিউ পেতে পারেন।
মনিটাইজেশন যেন বন্ধ না হয়
মনিটাইজেশন একবার চালু হলে তা যেন বন্ধ না হয়, সে জন্য কিছু বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। আরিফুল ইসলাম বলেন, ফেসবুকের কিছু নীতিমালা আছে, যা ভঙ্গ করলে আপনার মনিটাইজেশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অন্য কারও ছবি, ভিডিও বা মিউজিক অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করবেন না।
এটি ফেসবুকের নীতিমালার সবচেয়ে বড় লঙ্ঘন। এমন কোনো কনটেন্ট আপলোড করবেন না, যা হিংসা, ঘৃণা, বর্ণবাদ বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করে। খুন, মারামারি, দুর্ঘটনার কোনো ছবি বা ভিডিও আপলোড করবেন না। কোনো ভুল তথ্য বা গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। মনিটাইজেশনের জন্য যে ধরনের কনটেন্ট উপযুক্ত নয়, তা থেকে দূরে থাকুন।
অনেক সময় ভিডিও ছাড়াও ফেসবুক স্টোরি থেকেও আয়ের সুযোগ আছে। আগে ফেসবুকে অন্যের ছবি বা টেক্সট অনুমতি ছাড়া প্রকাশের সুযোগ থাকলেও এখন সেই সুযোগ আর নেই। এমন কাজ করলে মনিটাইজেশন চলে যেতে পারে।
মনিটাইজেশনের বিভিন্ন ধাপ
ফেসবুক মনিটাইজেশনের কয়েকটি ভিন্ন টুল বা ধাপ রয়েছে। আপনি আপনার কনটেন্ট এবং দর্শকের ধরন অনুযায়ী এগুলোর জন্য আবেদন করতে পারেন। আপনার ভিডিও ৩ থেকে ৫ মিনিট হলে ভিডিওর মধ্যে ছোট বিজ্ঞাপন দেখানো হয়। সেই বিজ্ঞাপন দর্শক দেখলে আপনি টাকা পান। এ ছাড়া যেকোনো পোস্টেই স্টার উপহারের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ আছে। যদিও ফেসবুকে স্টার কেনার কথা বলে প্রতারণার ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে সাবধান থাকুন।
যেভাবে টাকা আনবেন
মনিটাইজেশন ফিচার চালুর পর সেখানে আপনার পেআউট সেটআপ করতে হবে। এখানে ব্যাংকের তথ্যাদি প্রকাশ করতে হবে। আপনার টিন সার্টিফিকেটের তথ্য দিতে হবে। তথ্য আপডেটের পর ১০০ ডলার হলেই অ্যাকাউন্টে টাকা আসা শুরু করবে।
খেয়াল করুন
অনেক প্রতারণামূলক আইডি থেকে ফেসবুকের লাইক বাড়ানো, ভিডিওর ওয়াচ টাইম, ফলোয়ার ও বিভিন্ন পোস্ট বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। এসব প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকুন।