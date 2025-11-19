জামদানি শাড়ি ও শাপলা ফুলের নকশায় মিথিলার ন্যাশনাল কস্টিউম লুক

জামদানি শাড়ি ও শাপলা ফুলের নকশায় মিথিলার ন্যাশনাল কস্টিউম লুক
থাইল্যান্ডে চলছে মিস ইউনিভার্সের ৭৪তম আসর। সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তানজিয়া জামান মিথিলা। ২১ নভেম্বর জানা যাবে কার মাথায় উঠতে যাচ্ছে ‘মিস ইউনিভার্স ২০২৫’-এর মুকুট। তার আগে প্রতিদিনই বিভিন্ন সেশনে প্রতিযোগীদের নেওয়া হচ্ছে নানা পরীক্ষা। আজ ১৯ নভেম্বর ১২১টি দেশের প্রতিযোগীরা হাঁটবেন নিজ নিজ দেশের ন্যাশনাল কস্টিউম পরে। এরই মধ্যে মিথিলা তাঁর ন্যাশনাল কস্টিউম লুকের ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কোন থিমে ন্যাশনাল কস্টিউম বেছে নিলেন মিথিলা?
ন্যাশনাল কস্টিউম হিসেবে মিথিলা বেছে নিয়েছেন বাংলাদেশের নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি। আর দেশের ঐতিহ্য বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে পছন্দ করেছেন সাদা জামদানি।
জামদানি শাড়ির মোটিফে আছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবিটি পোস্ট করার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ২৪ হাজার ইতিবাচক রিঅ্যাকশন পেয়েছে। কমেন্টেও সবাই তাঁর এই সাজের প্রশংসা করছেন। দুটি ছবি দিয়ে মিথিলা লিখেছেন, ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশের ন্যাশনাল কস্টিউম—“দ্য কুইন অব বেঙ্গল”।’
এরপর পুরো লুকের বিস্তারিত তুলে ধরেছেন ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’। তিনি লিখেছেন, ‘মিস ইউনিভার্সের মঞ্চের ন্যাশনাল কস্টিউম পর্বের জন্য পরছি ঐতিহ্যবাহী অভিজাত জামদানি; এটি বাংলার রাজকীয় ইতিহাসের জীবন্ত ঐতিহ্য।’
একসময় বাংলার অভিজাত শ্রেণির জন্য বোনা হতো যে শাড়ি, সেই জামদানি শতাব্দীর পর শতাব্দী বহন করে চলেছে একই শিল্পরীতি, সৌন্দর্যবোধ আর সাংস্কৃতিক গৌরবের নিদর্শন। বাংলার প্রাচীন তাঁতশিল্প থেকে উঠে আসা এই ন্যাশনাল কস্টিউম একটি হাতে বোনা জামদানি শাড়ি। যেখানে মিশে আছে ঐতিহ্য, সৌন্দর্য আর দৃঢ়তার গল্প। এর শিকড় সতের শতকের মোগল আমলে, যখন জামদানি ছিল রানি, নবাব পরিবারের নারী ও অভিজাতমহলের বিলাসী আর রুচির প্রতীক। সূক্ষ্ম সুতায় বোনা এই শাড়ির প্রতিটি সুতা তৈরি হয়েছে বাছাই করা তুলা থেকে। যে সুতার ওপরে ফুটে উঠেছে সোনালি জরির কারুকাজ। নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা তীরের দক্ষ তাঁতিদের হাতে এসব নকশা যেন নতুন জীবন পেয়েছে। ২০১৩ সালে ইউনেসকো জামদানিকে স্বীকৃতি দেয় ‘ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি’ হিসেবে—এর শিল্পগুণ ও ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার প্রমাণ এটি।
মিথিলার পুরো শাড়িতে ফুটে উঠেছে শাপলার মোটিফ। মিথিলা ক্যাপশনে এই মোটিফ বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে লিখেছেন, ‘শাপলা এই মাটির শান্তি, পবিত্রতা ও অপরাজেয় মনোভাবের প্রতীক। এই বিশেষ জামদানি শাড়িটি পুরোপুরি হাতে তৈরি করা, বানাতে সময় লেগেছে প্রায় ১২০ দিন। শাড়িটির ডিজাইনার আফরিনা সাদিয়া সৈয়দা।’
ডিজাইনার আফরিনা সাদিয়া সৈয়দা বলেন, ‘জামদানি শড়িটি আমরা ১৫০ কাউন্ট খাদি সুতির সুতা দিয়ে তৈরি করেছি। মিথিলা চেয়েছিলেন এমন একটা থিম, যেটা বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। এটা মাথায় রেখে কয়েকটা থিম দেখাই। শাপলা ফুলের মোটিফ দিয়ে শাড়িটা ডিজাইন বেছে নেওয়া হলে সেটা ডিজাইন করি। সবাই ডিজাইনটা খুবই পছন্দ করে। এই শাড়ি বুনতে দুজন মাস্টার তাঁতির লেগেছে চার মাস।’
মিথিলার গয়না
শাড়ির পাশাপাশি নজর কেড়েছে মিথিলার বিশেষভাবে তৈরি জুয়েলারি ব্লাউজ ও গয়নাগুলোও। সিক্স ইয়ার্ড স্টোরির স্বত্বাধিকারী জেরিন তাসনিম খান জানালেন, গয়নার পুরো সেটটি বানাতে লেগেছে আড়াই মাস। কাজ করেছেন ১২ জন কারিগর। মিথিলা চেয়েছিলেন সাদা জামদানির সঙ্গে পুরো গয়নায় থাকবে সোনালি লুক।
এ কারণেই ২২ ক্যারেট সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়েছে পুরো গয়নায়। টিকলি, চোকার, ঝুমকা, বালা, মোটা চূড়া, রতনচূড়, বাজু, বিছা, চাবির গোছা, আঁচলের ওপর বসানো গয়নার সবকিছুতেই শাপলার থিম। গলার হারের ঝুলে থাকা সবুজ পাথরগুলো শাপলা পাতার রং থেকে অনুপ্রাণিত।
প্রথমবারের মতো জুয়েলারি ব্লাউজ বানালেন জেরিন তাসনিম খান। এ কারণে অভিজ্ঞতাও অন্য রকম। মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে যাওয়ার আগে ন্যাশনাল কস্টিউম লুক সেট করার দিন রাত ১২টার দিকে মিথিলার সঙ্গে পুরো একটা টিম নিয়ে ফাইনাল করেন ব্লাউজের কাজ।
কারিগরকে নিয়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে সবুজ ইনারের ওপর ব্লাউজে গয়না বসানোর কাজ শেষ করেন জেরিন। মডেলকে ব্লাউজটি পরিয়ে তারপর সেলাই করা হয়, যাতে ফিটিং নিয়ে কোনো ঝামেলা না হয়।