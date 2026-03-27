এগ ক্লাব স্যান্ডউইচের রেসিপি
উপকরণ
পাউরুটি: ৯ টুকরা
সেদ্ধ ডিম: ৬টা
মেয়নেজ: দেড় কাপ
গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
গাজর কুচি: ২ টেবিল চামচ
বাটার: ২ টেবিল চামচ
লেটুসপাতাকুচি: আধা কাপ
প্রণালি
ডিম সেদ্ধ করে কুচি করে নিন।
১ কাপ মেয়নেজের সঙ্গে গোলমরিচ, গাজরকুচি, ডিমের কুচি, লেটুস মেশান।
পাউরুটির চারপাশের অংশ কেটে নিন।
বাটার অল্প ভেজে নিন।
পাউরুটি না ভেজেও স্যান্ডউইচ তৈরি করতে পারেন।
প্রতি স্লাইসে হালকাভাবে মেয়নেজ মেখে নিন।
এবার ডিম মেয়নেজের মিশ্রণ মেখে আরেকটি পাউরুটি দিয়ে ঢেকে দিন।
এর ওপর আবার মিশ্রণ দিয়ে আরও একটি পাউরুটি দিয়ে কোনাকুনি করে দুই ভাগ করে কেটে নিন।
ইচ্ছা হলে সামান্য লেটুসপাতাও এতে দিতে পারেন।
৯ টুকরা পাউরুটি থেকে ৬টি ক্লাব স্যান্ডউইচ তৈরি করতে পারবেন।
আরও পড়ুন