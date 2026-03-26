রসনা

পোড়া স্বাদে আনারস, দেখুন রেসিপি

উপকরণ

  • মাঝারি আনারস: ২টি

  • চাট মসলা: ১ চা-চামচ

  • লেবুর রস: ১ চা-চামচ

  • বিট লবণ: আধা চা-চামচ

  • শর্ষেগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • গুঁড়া করা শুকনা মরিচ: ১ চা-চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • আইসিং সুগার: ১ চা-চামচ

  • সাসলিক কাঠি: ১২টি

প্রণালি

  • আনারস ও সাসলিক কাঠি ছাড়া বাকি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে রাখুন।

  • প্রতিটি আনারস লম্বা করে ৬ টুকরা করে কেটে নিন।

  • ভেতরের শক্ত অংশ ফেলে দিন।

  • সাসলিক কাঠিতে আনারসের টুকরা ঢুকিয়ে গ্রিলড প্যানে ২-৩ মিনিট গ্রিলড (ঝলসে নেওয়া) করুন।

  • চাট মসলার মিশ্রণ ব্রাশ করে উল্টে নিন।

  • অপর পাশও একইভাবে ব্রাশ করে গ্রিলড করে নিন।

