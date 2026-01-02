যেভাবে ফিরনিতে খেজুরের গুড় মেশালে দুধ কাটবে না, দেখুন রেসিপি

যেভাবে ফিরনিতে খেজুরের গুড় মেশালে দুধ কাটবে না, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
ফিরনি
উপকরণ
পোলাওয়ের চাল সিকি কাপ
গ্রেট করা খেজুরের গুড় আধা কাপ
পানি এক কাপ
দুধ ১ লিটার
লবণ ১ চিমটি
চিনি ২ টেবিল চামচ
গ্রেট করা মাওয়া ৩ টেবিল চামচ
এলাচিগুঁড়া আধা চা-চামচ
কাঠবাদাম ও পেস্তাবাদামের কুচি স্বাদমতো
প্রণালি
চাল ধুয়ে এক ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। পানি ঝরিয়ে হাত দিয়ে কচলে গুঁড়া করে নিন।
গুড় আর পানি চুলায় কিছুক্ষণ জ্বাল দিন। গুড় গলে গেলে ছেঁকে রাখুন।
এবার চুলায় দুধ দিন, একটু গরম হলে চাল ও লবণ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন। চাল ফুটে এলে চিনি দিন।
কিছুক্ষণ পর মাওয়া, এলাচিগুঁড়া ও বাদামকুচি দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে থাকুন।
ঘন হয়ে এলে জ্বাল দিয়ে রাখা গুড়ের পানি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।
পরিবেশন পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।