মুরগির আঙ্গারা কাবাবের রেসিপি

শীত এলেই পোড়ানো বা ঝলসানো খাবারের ধুম পড়ে যায়। এ সময় বাসায় বানাতে পারেন মুরগির আঙ্গারা কাবাব। রেসিপি দিয়েছেন রেনেসন্স ঢাকা গুলশান হোটেলের কালিনারি শেফ হিমেল কাওসার

মুরগির আঙ্গারা কাবাবছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • মুরগির হাড়ছাড়া বড় টুকরা ১ কেজি

  • টক দই ১ কাপ

  • আদাবাটা ২ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ

  • লাল মরিচগুঁড়া ২ চা-চামচ

  • কাশ্মীরি লাল মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ

  • জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • লেবুর রস ২ টেবিল চামচ

  • শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ

  • হালকা ভাজা বেসন ২ টেবিল চাম

  • ঘি ১ টেবিল চামচ।

  • ধোঁয়ার জন্য—ছোট কয়লার টুকরা ১টি ও সামান্য ঘি।

প্রণালি

মুরগির কাবাব
ছবি: সুমন ইউসুফ

  • মুরগির টুকরা পরিষ্কার করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন।

  • একটি বাটিতে টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, সব গুঁড়া মসলা, লবণ, লেবুর রস, শর্ষের তেল ও বেসন মেশান।

  • মুরগিতে এই মিশ্রণ ভালোভাবে মেখে নিন।

  • ঢেকে ৬ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে রাতভর রেখে দিন।

  • মেরিনেট করা মুরগি স্কিউয়ারে গেঁথে তন্দুর, গ্রিল প্যান বা ওভেনে মাঝারি-উচ্চ তাপে গ্রিল করতে হবে।

  • মাঝেমধ্যে ঘি ব্রাশ করুন।

  • মুরগি সেদ্ধ হয়ে বাইরের দিকটি হালকা পোড়া হলে নামিয়ে নিন।

  • একটি ছোট কয়লা আগুনে জ্বালিয়ে লাল করে নিন।

  • কাবাবের পাত্রে একটি ছোট বাটি রেখে তাতে কয়লা দিন, ওপর থেকে সামান্য ঘি ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনা বন্ধ করুন।

  • ৩-৫ মিনিট ধোঁয়া দিলেই কাবাব প্রস্তুত।

