ক্যারামেল দইয়ের রেসিপি

ক্যারামেল দইয়ের রেসিপি
প্রচলিত টক–মিষ্টি স্বাদের বাইরেও বানানো যায় নানা স্বাদের দই। মেশানো যায় নানা ধরনের উপকরণ। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম
উপকরণ
দুধ: আধা লিটার
চিনি: আধা কাপ
দই (স্টার্টার): ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
একটি ভারী তলার হাঁড়িতে দুধ জ্বাল দিন। অর্ধেক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিতে থাকুন। মাঝেমধ্যে নেড়ে দিতে হবে, যাতে নিচে লেগে না যায়। অন্য একটি পাত্রে চিনি গলিয়ে নিন। হালকা বাদামি রঙের ক্যারামেল তৈরি করতে হবে। গরম দুধের মধ্যে ক্যারামেল ঢেলে দিন। মিশ্রণটি হালকা বাদামি রঙের হবে। দুধ গরম করে নামিয়ে নিন। হালকা গরম (আঙুল দিলে সহ্য হবে) অবস্থায় নিয়ে এসে স্টার্টার মেশাতে হবে। মাটি, চিনামাটি বা কাচের পাত্রে ঢালুন। ঢেকে গরম জায়গায় ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা রেখে দিন। দই জমে গেলে ফ্রিজে রাখুন।
