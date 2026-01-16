গরুর কাকোরি কাবাব খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি

গরুর কাকোরি কাবাব খেয়েছেন? দেখুন রেসিপি
গরুর কাকোরি কাবাবের রেসিপি দিয়েছেন রেনেসেন্স ঢাকা গুলশান হোটেলের কালিনারি শেফ হিমেল কাওসার
গরুর কাকোরি কাবাব
উপকরণ
গরুর কিমা ১ কেজি
কাঁচা পেঁপেবাটা ২ টেবিল চামচ
পেঁয়াজবাটা ১ কাপ
আদাবাটা ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ
টক দই আধা কাপ
কাঁচা মরিচবাটা ১-২ চা চামচ
ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ
জিরাগুঁড়া ১ চা চামচ
গরমমসলার গুঁড়া ১ চা চামচ
জয়ফল ও জয়ত্রীর গুঁড়া আধা চা-চামচ
লবণ স্বাদমতো
কেওড়া জল ১ চা–চামচ
গোলাপজল ১ চা-চামচ
ঘি ৩ টেবিল চামচ
প্রণালি:
একটি বড় বাটিতে গরুর কিমার সঙ্গে কাঁচা পেঁপেবাটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
এরপর পেঁয়াজবাটা, আদা-রসুন, টক দই, কাঁচা মরিচবাটা, সব গুঁড়া মসলা ও লবণ দিয়ে মসৃণভাবে মেখে নিন।
শেষে কেওড়া জল ও গোলাপজল মিশিয়ে ঢেকে অন্তত ৬ ঘণ্টা বা রাতভর ফ্রিজে রেখে দিন।
মেরিনেট করা কিমা থেকে লম্বাটে ও চ্যাপটা কাবাব তৈরি করুন।
ভারী ফ্রাইপ্যানে ঘি গরম করে খুব কম আঁচে ধীরে ধীরে কাবাবগুলো সেঁকুন।
দুই পাশ সোনালি বাদামি হলে নামিয়ে নিন।