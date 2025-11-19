রসনা

ফুলকপি তিলের সবজি, দেখুন রেসিপি

বাজারে এসেছে শীতের তাজা সবজি। এরমধ্যে ফুলকপি অন্যতম। নানাভাবে রান্না করা যায় ফুলকপি। ফুলকপির একটি ভিন্নরকম রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

ফুলকপি তিলের সবজিছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • ফুলকপি ১টি

  • ময়দা ২ টেবিল চামচ

  • কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ

  • মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • আদাবাটা ১ চা-চামচ

  • চিলি সস ২ টেবিল চামচ

  • টমেটো কেচাপ ২ টেবিল চামচ

  • ধনেপাতাকুচি ১ চা-চামচ (ঐচ্ছিক)

  • তিল ১ চা-চামচ

  • ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • তেল পরিমাণমতো

  • পেঁয়াজপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ

শীতে পুলকপির এই সবজি বাসায় বানাতে পারেন
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

প্রণালি

  • ফুলকপি সেদ্ধ করে টুকরা করে নিন।

  • ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, মরিচগুঁড়া, আদাবাটা একটু পানি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

  • এর মধ্যে ফুলকপিগুলো ডুবিয়ে গরম তেলে ভেজে নিন।

  • এরপর কড়াইয়ে শুকনা মরিচগুঁড়া, চিলি সস, টমেটো কেচাপ মিশিয়ে নিন।

  • এতে ভাজা ফুলকপিগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

  • তিল, পেঁয়াজ পাতা, ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দিন।

  • নামিয়ে পরিবেশন করুন।

