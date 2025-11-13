মুরগি ও সবজির স্যুপের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
মটরশুঁটি: ১ কাপ
গাজর: ১ কাপ
বাঁধাকপি: ১ কাপ
ডিম: ৩টি
মুরগির মাংস (বুকের অংশ): ১ কাপ
বরবটি: আধা কাপ
চিলি সস: ২ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
সিরকা: ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ২ টেবিল চামচ
গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
লাল কাঁচামরিচ বাটা: আধা চা-চামচ
সয়া সস: ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
প্রথমে প্যানে মাংস ভেজে নিন।
এরপর বাঁধাকপি, মটরশুঁটি, গাজর, বরবটি, সয়াসস দিন।
গোলমরিচ, লবণ, লাল কাঁচা মরিচ বাটা দিন।
সিরকা দিন।
২ লিটার পানি দিতে হবে।
পানিতে বলক এলে মাংস আর সবজি পানি থেকে তুলে নিতে হবে।
মাংস জুলিয়ান কাট করে নিন।
এবার সবজি দিন।
চিলি সস, গোলমরিচের গুঁড়া দিতে হবে।
অতঃপর ডিম ফেটে দিন।
আস্তে আস্তে নাড়ুন।
সবশেষে কর্নফ্লাওয়ার পানিতে মিশিয়ে স্যুপের ভেতরে দিতে হবে।
তারপর নামিয়ে ফেলতে হবে। গরম গরম পরিবেশন করুন।ৃ
আরও পড়ুন