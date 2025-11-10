থাই রেড চিকেন কোকোনাট কারির রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
হাড় ছাড়া মুরগির মাংস (জুলিয়ান কাটা): আধা কেজি
কোকোনাট অয়েল বা সাদা তেল: ২/৩ টেবিল চামচ
মাঝারি আকারের পেঁয়াজ (চার ভাঁজ খোলা): ২টি
আদা-রসুনকুচি: দেড় টেবিল চামচ
ধনেগুঁড়া: ১ চা-চামচ
ধনেপাতাকুচি বা থাই বেসিল লিফ: ২ চা-চামচ
ক্যানের নারকেল দুধ: আধা ক্যান
ক্যানের মাশরুম স্লাইস: ২ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
গোলমরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
লেবু পাতা: ৫/৬টি
লেমন গ্রাস (টুকরা করা): ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
থাই রেড কারি পেস্ট: ২-৩ টেবিল চামচ
ব্রাউন সুগার: ১ চা-চামচ
আস্ত থাই লাল মরিচ: ৪/৫টি
প্রণালি
গরম তেলে পেঁয়াজ ভেজে তাতে আদা-রসুনকুচি দিয়ে নেড়ে চিকেন, গোলমরিচের গুঁড়া, ধনেগুঁড়া দিয়ে নেড়ে মাশরুম দিয়ে ভেজে নিন।
এতে থাই রেড কারি পেস্ট দিয়ে নেড়ে নারকেল দুধ, ফিশ সস, ব্রাউন সুগার, লেবুপাতা, লেমন গ্রাস, থাই লাল মরিচ, লবণ, বেসিল লিফ দিয়ে নেড়ে মাখা মাখা হয়ে এলে লেবুর রস ছড়িয়ে নামিয়ে সাদা ভাত বা থাই ফ্রায়েড রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।