মিষ্টিকুমড়ার স্যুপের রেসিপি

মিষ্টিকুমড়ার স্যুপের রেসিপি
সন্ধ্যার দিকে হালকা একটা শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। ১ বাটি স্যুপ মন্দ লাগবে না এ সময়। বানাতে পারেন মিষ্টিকুমড়া দিয়ে।
উপকরণ
কুমড়া: ৫০০ গ্রাম (খোসা ও বীজ ছাড়ানো)
মিষ্টি আলু: ৫০০ গ্রাম (খোসা ছাড়ানো)
পেঁয়াজ: কুচি করা ১টি
রসুন: কুচি করা ৩ কোয়া
মুরগি বা সবজির স্টক: ১ লিটার
ঘন ক্রিম: আধা কাপ
জলপাই তেল: ২ চা-চামচ
লবণ: পরিমাণমতো
সাদা গোলমরিচ: পরিমাণমতো
মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
দারুচিনির গুঁড়া: সিকি চা-চামচ
প্রণালি
ওভেন ২২০ সেন্টিগ্রেড বা ৪৩০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় প্রিহিট করুন। কুমড়া ও মিষ্টি আলু প্রায় ২ ইঞ্চি x ১ ইঞ্চি আকারে টুকরা করুন। বেকিং ট্রেতে পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে দিন।
কাটা টুকরাগুলোর সঙ্গে ১ চা-চামচ জলপাই তেল মিশিয়ে নিন। এক স্তরে ছড়িয়ে দিন। ওভেনে ৩০ মিনিট বেক করুন। হালকা বাদামি রং না হলে আরও কিছুক্ষণ বেক করুন।
ওভেনের টাইমার শেষ হওয়ার প্রায় ৫ মিনিট আগে, একটি ভারী তলার হাঁড়িতে বাকি জলপাই তেলে পেঁয়াজ ও রসুন কম আঁচে নরম করে নিন। বেক করা কুমড়া ও মিষ্টি আলু হাঁড়িতে দিয়ে দিন।
এর সঙ্গে স্টক, লবণ, মরিচের গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া যোগ করুন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট সেদ্ধ করুন। চুলা বন্ধ করে হাঁড়ির সবকিছু ব্লেন্ডারে ২ থেকে ৩ মিনিট ব্লেন্ড করুন, যতক্ষণ না স্যুপটি ঘন ও মসৃণ হয়।
এবার ঘন ক্রিম মিশিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে আরেকটু লবণ ও গোলমরিচ দিন।
সূত্র: ক্যাজুয়ালি পেকিশ