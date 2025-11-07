রসনা

মিষ্টিকুমড়ার স্যুপের রেসিপি

সন্ধ্যার দিকে হালকা একটা শীতের আমেজ পাওয়া যাচ্ছে। ১ বাটি স্যুপ মন্দ লাগবে না এ সময়। বানাতে পারেন মিষ্টিকুমড়া দিয়ে।

মিষ্টিকুমড়ার স্যুপছবি: পেক্সেলস

উপকরণ

  • কুমড়া: ৫০০ গ্রাম (খোসা ও বীজ ছাড়ানো)

  • মিষ্টি আলু: ৫০০ গ্রাম (খোসা ছাড়ানো)

  • পেঁয়াজ: কুচি করা ১টি

  • রসুন: কুচি করা ৩ কোয়া

  • মুরগি বা সবজির স্টক: ১ লিটার

  • ঘন ক্রিম: আধা কাপ

  • জলপাই তেল: ২ চা-চামচ

  • লবণ: পরিমাণমতো

  • সাদা গোলমরিচ: পরিমাণমতো

  • মরিচের গুঁড়া: সিকি চা-চামচ

  • দারুচিনির গুঁড়া: সিকি চা-চামচ

প্রণালি

মিষ্টিকুমড়ার স্যুপ
ছবি: পেক্সেলস

  • ওভেন ২২০ সেন্টিগ্রেড বা ৪৩০ ফারেনহাইট তাপমাত্রায় প্রিহিট করুন। কুমড়া ও মিষ্টি আলু প্রায় ২ ইঞ্চি x ১ ইঞ্চি আকারে টুকরা করুন। বেকিং ট্রেতে পার্চমেন্ট পেপার বিছিয়ে দিন।

  • কাটা টুকরাগুলোর সঙ্গে ১ চা-চামচ জলপাই তেল মিশিয়ে নিন। এক স্তরে ছড়িয়ে দিন। ওভেনে ৩০ মিনিট বেক করুন। হালকা বাদামি রং না হলে আরও কিছুক্ষণ বেক করুন।

  • ওভেনের টাইমার শেষ হওয়ার প্রায় ৫ মিনিট আগে, একটি ভারী তলার হাঁড়িতে বাকি জলপাই তেলে পেঁয়াজ ও রসুন কম আঁচে নরম করে নিন। বেক করা কুমড়া ও মিষ্টি আলু হাঁড়িতে দিয়ে দিন।

  • এর সঙ্গে স্টক, লবণ, মরিচের গুঁড়া ও গোলমরিচের গুঁড়া যোগ করুন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ১০ মিনিট সেদ্ধ করুন। চুলা বন্ধ করে হাঁড়ির সবকিছু ব্লেন্ডারে ২ থেকে ৩ মিনিট ব্লেন্ড করুন, যতক্ষণ না স্যুপটি ঘন ও মসৃণ হয়।

  • এবার ঘন ক্রিম মিশিয়ে দিন। প্রয়োজন হলে আরেকটু লবণ ও গোলমরিচ দিন।

সূত্র: ক্যাজুয়ালি পেকিশ

