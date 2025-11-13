রসনা

সবজি ও নুডলস স্যুপের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ

সবজি ও নুডলস স্যুপছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • ক্যাপসিকাম: ১টি

  • গাজর: অর্ধেক

  • ফুলকপি (ছোট): ১টি

  • মটরশুঁটি: সিকি কাপ

  • নুডলস: ৫০ গ্রাম

  • ধনেপাতা কুচি: ২ টেবিল চামচ

  • ব্রকলি: ১ কাপ

  • লেবু: ১টি

  • মাখন: ২-৩ টেবিল চামচ

  • আদা পেস্ট: ১ টেবিল চামচ

  • গ্রিন চিলি সস: আধা টেবিল চামচ

  • সয়া সস: আধা টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

প্রণালি

  • প্রথমে সব সবজি ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে।

  • এরপর প্যানে মাখন দিয়ে আদা পেস্ট দিয়ে দিন।

  • মটরশুঁটি দিয়ে গাজর দিন।

  • অল্প আঁচে রান্না করুন।

  • বাকি সবজিগুলো দিতে থাকুন।

  • লবণ, গ্রিন চিলি সস দিয়ে দিন।

  • সবজি হালকা গরম হলে ৩ কাপ পানি দিন।

  • পানি ফুটলে (বলক উঠলে) নুডলস দিন।

  • এবার গোলমরিচের গুঁড়া দিন।

  • লেবুর রস, সয়া সস দিয়ে দিন এবার।

  • সবশেষে মাখন আর ধনেপাতা ছড়িয়ে দিন।

  • এবার পরিবেশন করুন গরম গরম।

