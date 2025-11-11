দারুচিনি ব্রেডের রেসিপি
সকালে নাশতার টেবিলে অনেকেরই পছন্দ গরম-গরম রুটি। বানাতে পারেন দারুচিনি ব্রেড। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার
উপকরণ
কুসুম গরম দুধ: আধা কাপ
ইস্ট: ১ চা-চামচ
চিনি: ২ টেবিল চামচ
ডিম: ১টি
ভ্যানিলা এসেন্স: আধা চা-চামচ
ময়দা: ২ কাপ
লবণ: আধা চা-চামচ
মাখন: ৪ টেবিল চামচ।
ফিলিংয়ের উপকরণ
দারুচিনির গুঁড়া: ২ টেবিল চামচ
মাখন: ২ টেবিল চামচ
চিনি: ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
একটি পাত্রে দুধ, ইস্ট ও চিনি মিশিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। মিশ্রণটিতে এবার ডিম ও ভ্যানিলা দিন। ডো তৈরির বাটিতে ময়দা, লবণ মিশিয়ে নিন।
এবার দুধের মিশ্রণটি ঢেলে ভালো করে মথে নিন। ডো তৈরির মাঝখানে অল্প অল্প করে মাখনের কিউব দিতে থাকুন। মাখন পুরো মেশা এবং ডো মসৃণ হওয়া পর্যন্ত (প্রায় ১০ মিনিট) মথতে হবে।
এরপর একটি পাত্রে রেখে ওপরে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে ১ থেকে ২ ঘণ্টা রেখে দিন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি ডোটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে সারা রাত ফ্রিজে রাখতে পারেন। ডোটা লম্বা চারকোনা আকারে বেলে নিন মোটা রুটির মতো করে।
এবার ফিলিংয়ের উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। রুটির ওপর লাগিয়ে নিন। রোলের মতো করে মুড়িয়ে নিন। এবার রোলটা কেটে নিন। বেকিং ট্রেতে রাখুন।
১০–১৫ মিনিট ঢেকে রাখুন। ওভেন ১৮০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় প্রিহিট করুন ১০ মিনিট। এরপর ১৮-২০ মিনিট বেক করুন। বেক হওয়ার পর ঠান্ডা করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।