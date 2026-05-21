রসনা

মেজবানি গরুর মাংসের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

মেজবানি গরুর মাংসছবি: কবির হোসেন

উপকরণ

  • হাড়সহ গরুর মাংস: দেড় কেজি

  • গরুর চর্বি: ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম

  • টক দই: আধা কাপ

  • আদাবাটা: আড়াই টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: ৩ টেবিল চামচ

  • শুকনা মরিচের গুঁড়া: ২ বা ৩ টেবিল চামচ

  • মরিচ ভেজে গুঁড়া করা: ১ চা-চামচ

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • ধনেগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • গোলমরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • রাঁধুনিগুঁড়া: ২ টেবিল চামচ

  • জিরাগুঁড়া: দেড় টেবিল চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • শর্ষের তেল: আধা কাপ

  • সয়াবিন তেল: আধা কাপ

  • তেজপাতা: ২টি

  • দারুচিনি: ৩ টুকরা

  • এলাচি: ৫টি

  • লবঙ্গ: ৭টি

  • শুকনা মরিচ: ৬টি

  • পেঁয়াজকুচি: ৪ কাপ

  • পেঁয়াজবাটা: ১ কাপ

  • ভাজা জিরাগুঁড়া: ১ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • কড়াইয়ে কম আঁচে চর্বি গলিয়ে নিন। মাংস ম্যারিনেট করুন।

  • মাংসে দই , আদা, রসুন, ভাজা জিরাগুঁড়া ছাড়া সব গুঁড়ামসলা, লবণ মিশিয়ে দেড় ঘণ্টা রেখে দিন।

  • এরপর গলানো চর্বি মেশান।

  • চুলায় হাঁড়িতে দুই ধরনের তেল দিন।

  • প্রথমে আস্ত মসলা ও পেঁয়াজকুচি দিন।

  • বাদামি রং না হওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকুন।

  • পেঁয়াজবাটা দিন।

  • কাঁচা গন্ধ না যাওয়া পর্যন্ত কষান।

  • এবার ম্যারিনেট করা মাংস দিন।

  • উচ্চ আঁচে ভালোভাবে নেড়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট কষিয়ে নিন।

  • তেল আলাদা হতে শুরু করলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কম আঁচে রান্না করুন।

  • মাংস থেকে পানি ছাড়বে।

  • দরকার হলে অল্প গরম পানি দিতে পারেন।

  • ধীরে ধীরে রান্না করুন।

  • মাঝেমধ্যে নেড়ে দেবেন।

  • যখন মাংস নরম হবে আঁচ একটু বাড়িয়ে দিন।

  • তেল ওপর ভেসে না আসা পর্যন্ত কষাতে থাকুন।

  • এবার ভাজা জিরাগুঁড়া দিন।

  • মেজবানি মাংস পুরো শুকনা হবে না।

  • হালকা মসলাদার ঝোল থাকবে।

