সহজে বাড়িতেই বানাতে পারেন রেড ভেলভেট কেক, দেখুন রেসিপি

সহজে বাড়িতেই বানাতে পারেন রেড ভেলভেট কেক, দেখুন রেসিপি
১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। প্রিয়জনের জন্য বানাতে পারেন কেক। রেসিপি দিয়েছে হোটেল দ্য ওয়েস্টিন ঢাকা।
উপকরণ
মাখন: ২৫০ গ্রাম
চিনি: ২৫০ গ্রাম
ডিম: ৪টি
ময়দা: ২২৫ গ্রাম
কাঠবাদামগুঁড়া: ১২৫ গ্রাম
লাল খাওয়ার রং: ১০ গ্রাম।
প্রণালি
কেক বানানোর জন্য প্রথমে ওভেন প্রিহিট করে নিন। কেকের প্যান ভালোভাবে গ্রিজ করে রাখুন, যাতে পরে কেক সহজে বের করা যায়। এরপর একটি বড় বাটিতে নরম মাখন ও চিনি একসঙ্গে ভালোভাবে ফেটিয়ে নিন, যতক্ষণ না মিশ্রণটি হালকা রঙের ও ফোমের মতো হয়ে ওঠে। এরপর একটি একটি করে ডিম যোগ করে ভালোভাবে বিট করুন। ডিম মেশানো হয়ে গেলে তাতে লাল খাওয়ার রং এমনভাবে মেশান, যাতে পুরো মিশ্রণে সমানভাবে রং ছড়িয়ে পড়ে। এবার ছেঁকে রাখা ময়দা এবং বাদামগুঁড়া (গ্রাউন্ড আমন্ড) আস্তে আস্তে করে আলতোভাবে মেশান। বেশি নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে কেক শক্ত হয়ে যেতে পারে। মিশ্রণটি প্যানে ঢেলে ওভেনে বেক করুন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২০ মিনিট। মাঝখানে টুথপিক ঢুকিয়ে দেখুন—টুথপিক পরিষ্কার বের হয়ে এলে বুঝতে হবে, কেক হয়ে গেছে। কেক পুরোপুরি ঠান্ডা করে তারপর পছন্দমতো সাজান।