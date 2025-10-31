গ্রিল করা গলদা চিংড়ির রেসিপি

গ্রিল করা গলদা চিংড়ির রেসিপি
স্টেক, গ্রিল খেতে অনেকেই আমরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় ছুটি। চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন গলদা চিংড়ির গ্রিল। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
উপকরণ
গলদা চিংড়ি: ৪টি
লেবুর রস: ১ চা-চামচ
লেমন জেস্ট: আধা চা-চামচ
পার্সলেকুচি: ১ চা-চামচ
মাখন: ২ টেবিল চামচ
লাল মরিচকুচি বা চিলি ফ্লেক্স: ১ চা-চামচ
রসুন মিহি কুচি: ১ টেবিল চামচ
কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জলপাই তেল: ১ টেবিল চামচ
লবণ: সামান্য
প্রণালি
চিংড়ির মাথার ভেতরের ময়লা ও পিঠের রগ পরিষ্কার করে নিন।
চাইলে মাথা ও শক্ত আবরণ ফেলে দিতে পারেন।
একটি বাটিতে চিংড়ি ছাড়া বাকি সব উপকরণ মিলিয়ে নিন।
মিশ্রণটিতে চিংড়ি মাখিয়ে ঢেকে রাখুন ১০ মিনিট।
১০ মিনিট পর গ্রিল প্যানে ভেজে নিন।
ওভেনেও গ্রিল করে নিতে পারেন। ১৪০ ডিগ্রিতে ১৫-২০ মিনিট।
