রসনা

গ্রিল করা গলদা চিংড়ির রেসিপি

স্টেক, গ্রিল খেতে অনেকেই আমরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় ছুটি। চাইলে বাড়িতেই বানাতে পারেন গলদা চিংড়ির গ্রিল। রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম

গ্রিল করা গলদা চিংড়িছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • গলদা চিংড়ি: ৪টি

  • লেবুর রস: ১ চা-চামচ

  • লেমন জেস্ট: আধা চা-চামচ

  • পার্সলেকুচি: ১ চা-চামচ

  • মাখন: ২ টেবিল চামচ

  • লাল মরিচকুচি বা চিলি ফ্লেক্স: ১ চা-চামচ

  • রসুন মিহি কুচি: ১ টেবিল চামচ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • জলপাই তেল: ১ টেবিল চামচ

  • লবণ: সামান্য

প্রণালি

  • চিংড়ির মাথার ভেতরের ময়লা ও পিঠের রগ পরিষ্কার করে নিন।

  • চাইলে মাথা ও শক্ত আবরণ ফেলে দিতে পারেন।

  • একটি বাটিতে চিংড়ি ছাড়া বাকি সব উপকরণ মিলিয়ে নিন।

  • মিশ্রণটিতে চিংড়ি মাখিয়ে ঢেকে রাখুন ১০ মিনিট।

  • ১০ মিনিট পর গ্রিল প্যানে ভেজে নিন।

  • ওভেনেও গ্রিল করে নিতে পারেন। ১৪০ ডিগ্রিতে ১৫-২০ মিনিট।

আরও পড়ুন

কমলার কেকের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন