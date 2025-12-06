রসনা

মাশরুম পালং বানাবেন যেভাবে, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন দিল আফরোজ

মাশরুম পালংছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ

  • মাশরুম: ১ ক্যান

  • তেল: ২ টেবিল চামচ

  • রসুন: ৪ কোয়া

  • ভাজা মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • গোলমরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • পালংশাক: ১ গোছা

  • লবণ: স্বাদমতো।

প্রণালি

  • মাশরুমগুলো অর্ধেক করে কেটে নিন।

  • প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিন।

  • গরম করে তাতে ২টি ছেঁচা রসুন দিয়ে দিন।

  • এবার মাশরুম দিন।

  • অর্ধেক ভাজা মরিচের গুঁড়া ও গোলমরিচগুঁড়া দিয়ে দিন।

  • লবণ দিন।

  • চড়া আঁচে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

  • এবার প্যানে ১ টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিন।

  • গরম করে সেটায় বাকি রসুনকুচি দিন, শুকনা মরিচ দিন।

  • পালংশাকের পাতা দিয়ে দিন।

  • চড়া আঁচে ভাজতে হবে।

  • বাকি গোলমরিচের গুঁড়া ও মরিচগুঁড়া দিয়ে নেড়ে অল্প লবণ ছিটিয়ে নেড়ে নামিয়ে ফেলুন।

  • পরিবেশন পাত্রে প্রথমে ভাজা শাক বিছিয়ে দিন, তার ওপরে ভেজে রাখা মাশরুম ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

