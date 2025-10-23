রসনা

ডিমের পাকোড়ার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন ফারাহ্‌ সুবর্ণা

ডিমের পাকোড়াছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • সেদ্ধ ডিম: ৪টি

  • কর্নফ্লাওয়ার: এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ

  • ময়দা: এক কাপের চার ভাগের তিন ভাগ

  • পেঁয়াজকুচি: আধা কাপ

  • কাঁচা মরিচের কুচি: স্বাদমতো

  • ধনেপাতাকুচি: ২ টেবিল চামচ

  • লেবুর রস: ১ চা–চামচ

  • গরমমসলার গুঁড়া: এক চা–চামচের চার ভাগের এক ভাগ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: ভাজার জন্য

প্রণালি

সেদ্ধ ডিম হাত দিয়ে হালকা করে চটকে নিয়ে তাতে তেল বাদে বাকি সব উপকরণ অল্প পানি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এবার পেঁয়াজির মিশ্রণের মতো তৈরি করে গরম ডুবো তেলে বড়া বা পেঁয়াজির আকারে ভেজে সোনালি রং হলে তেল থেকে তুলে নিয়ে পছন্দসই চাটনি বা সসের সঙ্গে পরিবেশন করতে হবে।

