ব্রাজিলিয়ান লেমোনেডের রেসিপি

স্বাদ বদলের জন্য লেবু দিয়ে তৈরি করতে পারেন এই পানীয়টি। রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

ব্রাজিলিয়ান লেমোনেড
উপকরণ

  • লেবু: ২টি (খোসা ছাড়িয়ে টুকরা করা)

  • ঠান্ডা পানি: ২ কাপ

  • কনডেন্সড মিল্ক: সিকি কাপ

  • চিনি: ৩ টেবিল চামচ

  • বরফ: ১ কাপ

  • লেবুর খোসা: ১ চা–চামচ।

প্রণালি

ব্লেন্ডারে লেবুর টুকরা, লেবুর খোসা, পানি ও চিনি দিয়ে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড ব্লেন্ড করুন। একটি চালুনির সাহায্যে লেবুর মিশ্রণটি ছেঁকে নিন, যাতে লেবুর টুকরা ও তেতো অংশ আলাদা হয়ে যায়। ছেঁকে নেওয়া লেবুর পানি আবার ব্লেন্ডারে নিয়ে তাতে কনডেন্সড মিল্ক ও বরফ যোগ করুন। সবকিছু মসৃণ ও ক্রিমি হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন। বরফের ওপর লেমোনেডটি ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করুন।

