কিমা–বরবটির টিকিয়ার রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন

কিমা–বরবটির টিকিয়া

উপকরণ

কাবাবের জন্য: গরুর মাংসের কিমা ১ কাপ, ভেজানো বুটের ডাল আধা কাপ, বরবটিকুচি আধা কাপ, আদাকুচি ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচকুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, এলাচি, দারুচিনি, লং, তেজপাতা ২টি করে ও লবণ স্বাদমতো।

মাখানোর জন্য: কাঁচা মরিচকুচি আধা চা–চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, গরমমসলাগুঁড়া সিকি চা–চামচ, লেবুর রস ১ চা–চামচ, ফেটানো ডিম পরিমাণমতো।

ভাজার জন্য: সাদা তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে কিমা, বরবটি ও ডাল, আদা, রসুন, লবণ, গরমমসলা, তেজপাতা, শুকনা মরিচকুচি, পেঁয়াজকুচি ও অল্প পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে বেটে নিতে হবে। এরপর এই মিশ্রণে কাঁচা মরিচ ও পেঁয়াজকুচি, লেবুর রস, ফেটানো ডিম ভালো করে মাখিয়ে নিন। এবার মাখানো মিশ্রণটি দিয়ে গোলাকৃতির কাবাব বানিয়ে গরম তেলে কাবাবগুলো ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে উঠিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার কিমা–বরবটির টিকিয়া।

