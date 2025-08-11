কিমা–বরবটির টিকিয়ার রেসিপি

কিমা–বরবটির টিকিয়ার রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
কাবাবের জন্য: গরুর মাংসের কিমা ১ কাপ, ভেজানো বুটের ডাল আধা কাপ, বরবটিকুচি আধা কাপ, আদাকুচি ১ টেবিল চামচ, রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচকুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, এলাচি, দারুচিনি, লং, তেজপাতা ২টি করে ও লবণ স্বাদমতো।
মাখানোর জন্য: কাঁচা মরিচকুচি আধা চা–চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, গরমমসলাগুঁড়া সিকি চা–চামচ, লেবুর রস ১ চা–চামচ, ফেটানো ডিম পরিমাণমতো।
ভাজার জন্য: সাদা তেল পরিমাণমতো।
প্রণালি
প্রথমে কিমা, বরবটি ও ডাল, আদা, রসুন, লবণ, গরমমসলা, তেজপাতা, শুকনা মরিচকুচি, পেঁয়াজকুচি ও অল্প পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়ে বেটে নিতে হবে। এরপর এই মিশ্রণে কাঁচা মরিচ ও পেঁয়াজকুচি, লেবুর রস, ফেটানো ডিম ভালো করে মাখিয়ে নিন। এবার মাখানো মিশ্রণটি দিয়ে গোলাকৃতির কাবাব বানিয়ে গরম তেলে কাবাবগুলো ভেজে নিন। ভাজা হয়ে এলে উঠিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার কিমা–বরবটির টিকিয়া।