শীতে বানান গরম গরম সি ফুড স্টু, দেখুন রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আতিয়া আমজাদ
উপকরণ
সয়াবিন বা অলিভ অয়েল: ২ চা-চামচ
কচি পেঁয়াজপাতা কুচি: গোটা ১টি
লাল ক্যাপসিকাম: মাঝারি ১টি
রসুন: ২ কোয়া (থেঁতলে নেওয়া)
টমেটো কুচি: দেড় কাপ
ফিশ স্টক: ২ কাপ
জাফরান (ইচ্ছা): আধা চা-চামচ
ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া: আধা চা-চামচ
যেকোনো ফিশ ফিলে (চামড়া ছাড়ানো ১ ইঞ্চি টুকরা করে কাটা): দেড় কাপ
মটরশুঁটি দানা: ১ কাপ
খোসা ছাড়ানো মাঝারি চিংড়ি: ১ কাপ
বেবি স্কুইড (ইচ্ছা): ১ কাপ
বেবি অক্টোপাস (ইচ্ছা): আধা কাপ
লেমন জেস্ট: ২ চা-চামচ
ধনেপাতা কুচি: ১ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি
প্যানে তেল গরম করে পেঁয়াজপাতা এবং ক্যাপসিকামের টুকরাগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে নিন।
২ মিনিট পর রসুন কুচি দিয়ে ভাজুন।
টমেটো, মটরশুঁটি, ফিশ স্টক ও জাফরান দিয়ে মৃদু আঁচে ১৫ মিনিট রান্না করুন ঢাকনা ছাড়া।
মাছ, চিংড়ি, অক্টোপাস ও স্কুইড দিয়ে দিন এবং ঢাকনা দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন।
লবণ ও ধনেপাতা দিয়ে আরও ২ মিনিট মাঝারি আঁচে রান্না করুন।
নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।