রসনা

ড্রাগন ফ্রুট লেয়ার্ড দইয়ের রেসিপি

প্রচলিত টক–মিষ্টি স্বাদের বাইরেও বানানো যায় নানা স্বাদের দই। মেশানো যায় নানা ধরনের উপকরণ। রেসিপি দিয়েছেন শাহনাজ বেগম

চাইলে দইয়ের সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে নিতে পারেন
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

উপকরণ: জমাট দই ১ কাপ (ঠান্ডা), ড্রাগন ফল আধা কাপ (কিউব করে কেটে ব্লেন্ড করা), চিনি বা মধু ১ থেকে ২ টেবিল চামচ ও চিনাবাদাম/কাজুবাদাম অথবা চিয়া সিড সাজানোর জন্য (ঐচ্ছিক)।

প্রণালি: গ্লাস বা ছোট কাপ নিন। নিচে ঠান্ডা দই ঢেলে দিন। এর ওপর ড্রাগন ফলের কিউব বা পিউরি ঢেলে দিন। চাইলে দইয়ের সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। ড্রাগন ফলের ওপর আবার এক স্তরের দই দিন। ওপর থেকে ড্রাগন ফলের ছোট টুকরা, সামান্য বাদাম বা চিয়া সিড ছড়িয়ে দিন। ফ্রিজে ৩০ মিনিট রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

