খাসির চাপের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন জেবুন্নেসা বেগম
খাসির চাপে মধু আর রসুন
উপকরণ
ভেড়া অথবা খাসির মাংস: ৫০০ গ্রাম (বুকের হাড়সহ মাংস)
আদাগুঁড়া: আধা চা-চামচ
রসুনগুঁড়া: আধা চা-চামচ
শুকনা লাল মরিচের গুঁড়া: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজগুঁড়া: ১ চা-চামচ
পাপরিকা: ১ চা-চামচ
গোলমরিচগুঁড়া: ১ চা-চামচ
জলপাই তেল: ২ টেবিল চামচ
মাখন: ২ টেবিল চামচ
রসুনকুচি: ১ টেবিল চামচ
মধু: ২ টেবিল চামচ
পার্সলে: ১ টেবিল চামচ
লেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
প্রণালি
ভেড়া অথবা খাসির বুকের মাংস হাড়সহ ছোট টুকরা করে নিন।
ধুয়ে ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে নিন।
এবার মাংসের টুকরার সঙ্গে আদাগুঁড়া, রসুনগুঁড়া, শুকনা লাল মরিচের গুঁড়া, পেঁয়াজগুঁড়া, পাপরিকা, গোলমরিচগুঁড়া একসঙ্গে মেখে রাখুন।
প্যানে জলপাই তেল গরম করে নিন।
মাংসের টুকরাগুলো দুই পাশ ভেজে নিন।
অন্য পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন।
রসুনকুচি বাদামি করে ভেজে নিন।
মধু ও পার্সলেকুচি দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন, লেবুর রস দিয়ে দিন।
এবার ভাজা মাংসের ওপর ঢেলে দিন।
পরিবেশন করুন ম্যাশড পটেটো আর স্যতে করা সবজির সঙ্গে।