রসনা

লেমন রাইসের রেসিপি

জীবনযাপন ডেস্ক
লেমন রাইসছবি: প্রথম আলো

উপকরণ

  • পোলাওয়ের সেদ্ধ চাল: ৫০০ গ্রাম

  • সয়াবিন তেল: আধা কাপ

  • লেবুর রস: ৪ টেবিল চামচ

  • লেমন রাইন্ড: ২ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচ: ৬-৭টা

  • বুটের ডাল: ২ টেবিল চামচ

  • মাষ কলাইয়ের ডাল: ২ টেবিল চামচ

  • চিনি: ১ চা-চামচ

  • কাজুবাদাম: আধা কাপ

  • শুকনা মরিচ: ৬টা

  • কারিপাতা: ১ মুঠো

  • হলুদগুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • কালো শর্ষে: ১ চা-চামচ

  • আদাকুচি: ১ টেবিল চামচ

প্রণালি

  • পোলাওয়ের চাল লবণ দিয়ে ঝরঝরা ভাত রান্না করে ঠান্ডা করে রাখতে হবে।

  • একটি ছড়ানো পাত্রে তেল গরম করে শুকনা মরিচের ফোড়ন দিয়ে শর্ষে দিতে হবে।

  • শর্ষে ফুটতে শুরু করলে বুটের ডাল ধুয়ে ঝরিয়ে নিয়ে দিতে হবে।

  • একটু পর কাজুবাদাম, আদাকুচি ও কারিপাতা দিন।

  • ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

  • ৩-৪ মিনিট দমে রেখে লেমন রাইন্ড ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

এই রান্না কারিপাতা ছাড়াও করা যাবে।

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