স্টার ফ্রাই বিফ উইথ ভেজিটেবলসের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন আফরোজা নাজনীন
উপকরণ
গরুর মাংস (লম্বা পাতলা করে কাটা) ১ কাপ, সিসিমি অয়েল ১ চা–চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা–চামচ, পাপরিকা ১ চা–চামচ, রসুনবাটা সিকি চা–চামচ, আদাবাটা আধা চা–চামচ, মাস্টার্ড পেস্ট আধা চা–চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজপাতা আধা চা–চামচ, পেঁয়াজ কিউব ১ টেবিল চামচ, ভিনেগার ১ চা–চামচ, চিলি ফ্লেকস ১ চা–চামচ, সয়া সস ১ চা–চামচ, চিনি ১ চা–চামচ, চিলি সস ২ চা–চামচ, আদা-রসুনকুচি ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো ও বরবটি, গাজর, বেবিকর্ন, ক্যাপসিকাম, বাঁধাকপি টুকরা করা ১ কাপ।
প্রণালি
প্রথমে গরুর মাংসে গোলমরিচগুঁড়া পাপরিকা, মাস্টার্ড পেস্ট, লবণ, লেবু, আদা, রসুন দিয়ে মাখিয়ে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করুন। এবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে তাতে রসুনকুচি, আদাকুচি দিয়ে নেড়ে তাতে পেঁয়াজপাতা দিয়ে নেড়ে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে দিন। মাংস কষিয়ে পেঁয়াজ কিউব, চিলি, সস, ভিনেগার, সয়া সস একটু নেড়ে চিনি দিন। ভাজা হয়ে এলে চিলি ফ্লেকস, সবজি ও পেঁয়াজপাতা দিয়ে দিন। ভালো করে নেড়েচেড়ে সব সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিন।