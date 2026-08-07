রসনা

মাইক্রোওভেনে রান্না হবে মাছের পাতুরি, দেখুন রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

ছোট মাছের পাতুরি গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুনছবি: সুমন ইউসুফ

উপকরণ

  • ছোট মাছ ৩০০ গ্রাম

  • শর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ

  • কোরানো নারিকেল ২ টেবিল চামচ

  • কাঁচা মরিচবাটা ১ চা-চামচ

  • শর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ

  • লবণ স্বাদমতো

  • কলাপাতা ও টুথপিক প্রয়োজনমতো

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প্রণালি

  • ছোট মাছের সঙ্গে শর্ষেবাটা, নারিকেল কোরানো, কাঁচা মরিচবাটা, শর্ষের তেল ও লবণ মিশিয়ে ১৫ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।

  • এরপর কলাপাতা হালকা আগুনে সেঁকে নিন। নরম হয়ে এলে মাছের মিশ্রণ মুড়ে টুথপিক দিয়ে ভালোভাবে আটকে দিন।

  • মাইক্রোওভেনে দেওয়া যাবে, এমন পাত্রে রেখে হাই পাওয়ারে ৮-১০ মিনিট রান্না করুন।

  • রান্না শেষে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

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