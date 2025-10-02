চিলি চিকেনের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
হাড় ছাড়া মুরগির মাংস ছোট ছোট টুকরা করা: ৫০০ গ্রাম
সয়াসস: ২ টেবিল চামচ
টমেটো সস: আধা কাপ
চিলি সস: ১ টেবিল চামচ
গোলমরিচ গুঁড়া: ১ চা-চামচ
আদা-রসুনের রস: ১ টেবিল চামচ
ডিম: ১টি
ময়দা: ১ টেবিল চামচ
মধু: ৩ টেবিল চামচ
মাখন: ১০০ গ্রাম
কাঁচা মরিচ ফালি: ৪–৫টি (বিচি ছাড়া)
লাল-সবুজ-হলুদ ক্যাপসিকাম: আধা কাপ করে
পেঁয়াজ (ভাজে খোলা): ১ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
তেল: ভাজার জন্য যতটুকু লাগে
প্রণালি
মুরগির মাংসের সঙ্গে সয়াসস লবণ, আদা-রসুনের রস, টমেটো সস, ডিম ও ময়দা দিয়ে মাখিয়ে ২০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।
তারপর ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে মাংসের টুকরাগুলো তুলে রাখুন।
অন্য একটি ফ্রাইপ্যানে মাখন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও ক্যাপসিকামে টুকরাগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করুন।
এবার ভাসা মাংস দিন, টমেটো সস চিলি সস ও স্বাদমতো লবণ দিন, ভাজা-ভাজা করুন।
সব শেষে মধু ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।