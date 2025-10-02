রসনা

দরবারি মোরগ মোসাল্লামের রেসিপি

দরবারি মোরগ মোসাল্লামছবি: প্রথম আলো

রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন

উপকরণ

  • দেশি ও কচি মোরগ (৭০০ গ্রাম): ১টি

  • আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • রসুনবাটা: ১ চা-চামচ

  • পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ

  • বেরেস্তাবাটা: আধা কাপ

  • কিশমিশবাটা: ১ চা-চামচ

  • কাজুবাদামবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • মরিচবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • হলুদবাটা: ১ টেবিল চামচ

  • জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • ধনে গুঁড়া: ১ চা-চামচ

  • তেজপাতা: ২টি

  • দারুচিনি: ২ টুকরা

  • এলাচি: ৪টি

  • লবঙ্গ: ৭টি

  • গোল মরিচ: ৭-৮টি

  • আলুবোখারা: ৪-৫টি

  • লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ

  • মিষ্টি দই: আধা কাপ

  • লবণ: স্বাদমতো

  • তেল: প্রয়োজনমতো

  • ঘি: ১ কাপ

  • জাফরান: ১ চিমটি

  • তরল দুধ: ১ কাপ

  • বাদামকুচি: ১ টেবিল চামচ

  • কিশমিশ: ১ টেবিল চামচ

  • সেদ্ধ ডিম: ১টি

আরও পড়ুন

মুরগির মালাইকারির রেসিপি

প্রণালি

  • মোরগ আস্ত রেখে ভেতরের সবকিছু বের করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।

  • আদা, রসুন, লবণ, মিষ্টি দই ও জাফরান দিয়ে মেখে কাঁটা চামচ দিয়ে কেচে নিন।

  • সেদ্ধ ডিম ভেজে মোরগের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিন।

  • অর্ধেক বাদামকুচি, কিশমিশ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ডিমের সঙ্গে ভরে দিন।

  • সুতা দিয়ে ডানাসহ পা দুটি একসঙ্গে বাঁধুন।

  • মোরগ একবার উল্টে দিন।

  • দই পিঠে হালকা বাদামি করে ভেজে তুলে নিন।

  • এবার সব বাটা ও গুঁড়া মসলা অল্প আঁচে এপিঠ-ওপিঠ রান্না করুন।

  • মোরগ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।

  • ভাজা-ভাজা হলে সুতা খুলে পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাদাম কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন করুন।

আরও পড়ুন

করমচার টক–ঝাল–মিষ্টি আচারের রেসিপি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন