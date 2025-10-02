দরবারি মোরগ মোসাল্লামের রেসিপি

দরবারি মোরগ মোসাল্লামের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
দেশি ও কচি মোরগ (৭০০ গ্রাম): ১টি
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ
বেরেস্তাবাটা: আধা কাপ
কিশমিশবাটা: ১ চা-চামচ
কাজুবাদামবাটা: ১ টেবিল চামচ
মরিচবাটা: ১ টেবিল চামচ
হলুদবাটা: ১ টেবিল চামচ
জিরার গুঁড়া: ১ চা-চামচ
ধনে গুঁড়া: ১ চা-চামচ
তেজপাতা: ২টি
দারুচিনি: ২ টুকরা
এলাচি: ৪টি
লবঙ্গ: ৭টি
গোল মরিচ: ৭-৮টি
আলুবোখারা: ৪-৫টি
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
মিষ্টি দই: আধা কাপ
লবণ: স্বাদমতো
তেল: প্রয়োজনমতো
ঘি: ১ কাপ
জাফরান: ১ চিমটি
তরল দুধ: ১ কাপ
বাদামকুচি: ১ টেবিল চামচ
কিশমিশ: ১ টেবিল চামচ
সেদ্ধ ডিম: ১টি
প্রণালি
মোরগ আস্ত রেখে ভেতরের সবকিছু বের করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন।
আদা, রসুন, লবণ, মিষ্টি দই ও জাফরান দিয়ে মেখে কাঁটা চামচ দিয়ে কেচে নিন।
সেদ্ধ ডিম ভেজে মোরগের পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিন।
অর্ধেক বাদামকুচি, কিশমিশ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ডিমের সঙ্গে ভরে দিন।
সুতা দিয়ে ডানাসহ পা দুটি একসঙ্গে বাঁধুন।
মোরগ একবার উল্টে দিন।
দই পিঠে হালকা বাদামি করে ভেজে তুলে নিন।
এবার সব বাটা ও গুঁড়া মসলা অল্প আঁচে এপিঠ-ওপিঠ রান্না করুন।
মোরগ সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত।
ভাজা-ভাজা হলে সুতা খুলে পেঁয়াজ বেরেস্তা, বাদাম কিশমিশ দিয়ে পরিবেশন করুন।