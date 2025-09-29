মুরগির মালাইকারির রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন শাহানা পারভীন
উপকরণ
মুরগির মাংস: ১ কেজি
নারকেলের দুধ: ২ কাপ
মিষ্টি দই: ২ টেবিল চামচ
আদাবাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুনবাটা: ১ চা-চামচ
কাঁচা মরিচবাটা: ১ চা-চামচ
পেঁয়াজবাটা: ২ টেবিল চামচ
কাজুবাদামবাটা: ১ টেবিল চামচ
দারুচিনি: ২ টুকরা
এলাচি: ৪টি
সরসহ তরল দুধ: আধা কাপ
ফেটানো ডিম: ১টি
ময়দা: ১ টেবিল চামচ
লবণ: স্বাদমতো
ঘি: আধা কাপ
তেল: পরিমাণমতো
বাদামকুচি: ১ চা-চামচ
প্রণালি
মুরগির মাংস পছন্দমতো টুকরা করে ধুয়ে নিন।
মাংসের পানি ঝরিয়ে তাতে আদাবাটা, রসুনবাটা, কাঁচা মরিচবাটা, লবণ, ময়দায় মেখে ১০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।
ফ্রাইপ্যানে ঘি দিয়ে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে তুলুন মাংস।
প্যানে তেল অথবা ঘি দিয়ে বাটা ও ফাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন।
ভাজা মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে সরসহ দুধ দিন।
ঝোল ঘন হলে নামিয়ে পোলাওর সঙ্গে পরিবেশন করুন।