আমড়ার কাশ্মীরি আচারের রেসিপি

আমড়ার কাশ্মীরি আচারের রেসিপি
রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
উপকরণ
আমড়া: ১ কেজি
চিনি: পরিমাণমতো
সিরকা: ১ কাপ
লবণ: সামান্য
শুকনা মরিচের কুচি: ৩ টেবিল চামচ (বিচি ছাড়া)
আদার টুকরা: ৪ টেবিল চামচ
পানি: পরিমাণমতো
লাল মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ
প্রণালি
প্রথমে আমড়াগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন।
খোসা ছাড়িয়ে দুই টুকরা করুন।
একটি প্যানে পরিমাণমতো পানি ও চিনি দিয়ে শিরা তৈরি করুন।
চিনির শিরায় কাটা আমড়া দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।
শিরা ঘন হয়ে এলে লাল মরিচের গুঁড়া, শুকনো মরিচকুচি, আদার টুকরা ও সিরকা দিয়ে জ্বাল দিন।
আচার বেশ ঘন হয়ে এলে সেটি নামিয়ে ঠান্ডা করে বোতলে ভরে রাখুন।
