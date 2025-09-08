রসনা

আমড়ার কাশ্মীরি আচারের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

আমড়ার কাশ্মীরি আচারছবি: খালেদ সরকার

উপকরণ

  • আমড়া: ১ কেজি

  • চিনি: পরিমাণমতো

  • সিরকা: ১ কাপ

  • লবণ: সামান্য

  • শুকনা মরিচের কুচি: ৩ টেবিল চামচ (বিচি ছাড়া)

  • আদার টুকরা: ৪ টেবিল চামচ

  • পানি: পরিমাণমতো

  • লাল মরিচের গুঁড়া: আধা চা-চামচ

প্রণালি

  • প্রথমে আমড়াগুলো ভালো করে ধুয়ে নিন।

  • খোসা ছাড়িয়ে দুই টুকরা করুন।

  • একটি প্যানে পরিমাণমতো পানি ও চিনি দিয়ে শিরা তৈরি করুন।

  • চিনির শিরায় কাটা আমড়া দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।

  • শিরা ঘন হয়ে এলে লাল মরিচের গুঁড়া, শুকনো মরিচকুচি, আদার টুকরা ও সিরকা দিয়ে জ্বাল দিন।

  • আচার বেশ ঘন হয়ে এলে সেটি নামিয়ে ঠান্ডা করে বোতলে ভরে রাখুন।

