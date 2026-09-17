তালের চাটনির রেসিপি
তালের চাটনির রেসিপি দিয়েছেন শুভাগতা দেবাশীষ
উপকরণ
তালের ক্বাথ ১ কাপ
শর্ষের তেল ১ চা-চামচ
শুকনা মরিচ ২টি
পাঁচফোড়ন আধা চা-চামচ
আদাকুচি ১ চা-চামচ
লবণ আধা চা-চামচ
চিনি বা গুড় আধা কাপ বা স্বাদ অনুযায়ী
তেঁতুলের ক্বাথ ২ টেবিল চামচ
কিশমিশ ১ টেবিল চামচ
ভাজা জিরার গুঁড়া আধা চা-চামচ
আরও পড়ুন
প্রণালি
তালের ক্বাথ ভালো করে ছেঁকে নিন, যাতে আঁশ না থাকে।
কড়াইতে শর্ষের তেল গরম করে শুকনা মরিচ ও পাঁচফোড়ন দিন।
আদা দিয়ে সামান্য ভেজে নিয়ে তালের ক্বাথ দিন।
লবণ, তেঁতুলের ক্বাথ ও চিনি বা গুড় দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন।
কিশমিশ দিয়ে ঘন হওয়া পর্যন্ত ১০-১৫ মিনিট রান্না করুন।
শেষে ভাজা জিরার গুঁড়া ছড়িয়ে দিন। ঠান্ডা হলে চাটনি আরও ঘন হবে।