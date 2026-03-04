মুরগির কিউব বাইটের রেসিপি
ঈদের দিন দুপুরে বা রাতের দাওয়াতে জম্পেশ আয়োজন থাকবেই। একটু ভিন্নধর্মী খাবার বানাতে পারেন। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা
উপকরণ
হাড় ছাড়া মুরগির কিউব: ৮০০ গ্রাম
পানি ঝরানো দই: ১ কাপ
রসুনবাটা: ১ টেবিল চামচ
পাপরিকা: ১ চা-চামচ
গোলমরিচ: আধা চা-চামচ
লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ
ব্রেডক্রাম্ব: ১ কাপ
লবণ: স্বাদমতো
প্রণালি
সব মসলা ও দই দিয়ে মুরগি ২ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। ব্রেডক্রাম্বে গড়িয়ে নিন। ২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রিহিট ওভেনে ২০-২৫ মিনিট বেক করুন। শেষে মাখন ব্রাশ করে ৫ মিনিট গ্রিল করুন। গার্লিক মেয়নেজ বা স্পাইসি ডিপের সঙ্গে পরিবেশন করুন।
