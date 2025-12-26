রসনা

মুরগির পট পাই স্যুপের রেসিপি

মুরগির পট পাই স্যুপের রেসিপি দিয়েছেন স্প্রিং হুইস্কের স্বত্বাধিকারী ও রন্ধনবিদ তানিয়া রাখি

উপকরণ

ছবি: জাহিদুল সেলিম

  • পানি ৬ কাপ

  • আস্ত গোলমরিচ ৭-৮টি

  • আদা ২ টুকরা

  • রসুন ২ কোয়া

  • গাজর ১টি

  • পেঁয়াজ ১টি

  • লবণ পরিমাণমতো

  • মুরগির স্টক বা মুরগিসেদ্ধ পানি

  • তেল ২ টেবিল চামচ

  • মাখন ৩ টেবিল চামচ

  • পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ

  • রসুনকুচি ১ চা-চামচ

  • ময়দা ৩ টেবিল চামচ

  • তরল দুধ ৫০০ মিলিলিটার বা ২ কাপ

  • আলু ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ

  • ফুলকপি ৮০ গ্রাম বা আধা ২ কাপ

  • ব্রকলি ৮০ গ্রাম বা ১ কাপ

  • গাজর ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ

  • কালো গোলমরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ

  • সাদা গোলমরিচগুঁড়া সিকি চা-চামচ

  • পাপরিকা আধা চা-চামচ

  • মটরশুঁটি ৮০ গ্রাম বা কাপ

  • সুইট কর্ণ ৮০ গ্রাম বা আধা কাপ

  • হাড়ছাড়া মুরগির মাংস ৪০০ গ্রাম

  • মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ

  • লবণ ১ চা-চামচ

  • ক্রিম ১০০ গ্রাম বা আধা কাপ।

ছবি: জাহিদুল সেলিম

প্রণালি

  • প্রথমে পানি, আস্ত গোলমরিচ, আদা, রসুন, গাজর, পেঁয়াজ ও কিছুটা লবণ দিয়ে মুরগির মাংসটাকে ঢেকে সেদ্ধ করে নিতে হবে।

  • পানি থেকে তুলে নিয়ে মাংসটাকে কাঁটা চামচ বা হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। মুরগিসেদ্ধ পানি পরবর্তী ব্যবহারের জন্য ছেঁকে রাখুন।

  • এবার মৃদু আঁচে হাঁড়িতে তেল ও মাখন দিন। গরম হলে পেঁয়াজকুচি ও রসুনকুচি দিয়ে স্বচ্ছ হওয়া পর্যন্ত ভাজতে হবে।

  • ময়দা দিয়ে নাড়ুন, বাদামি রং হলে মুরগিসেদ্ধ পানি ও তরল দুধ দিয়ে দিন। মাঝারি আঁচে নাড়ুন ফুটে ওঠা পর্যন্ত।

  • এ পর্যায়ে ছোট ছোট টুকরা করে কেটে রাখা সব সবজি, ১ চা-চামচ লবণ, কালো গোলমরিচগুঁড়া, সাদা গোলমরিচগুঁড়া ও পাপরিকা দিয়ে রান্না করুন।

  • কিছু সময় পর মটরশুঁটি ও সুইট কর্ণ দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে রান্না করুন সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে এলে মুরগির মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন ঢাকনা ছাড়া।

  • ক্রিম ও মিক্সড হার্বস দিয়ে দিন। লবণ দেখে লাগলে আরেকটু দিন। প্রত্যাশিত ঘনত্বে এলে চুলা থেকে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

