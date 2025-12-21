রসনা

ফুলকপির পায়েসের রেসিপি

রেসিপি দিয়েছেন সিতারা ফিরদৌস

জীবনযাপন ডেস্ক

উপকরণ

ফুলকপির পায়েস
ছবি: খালেদ সরকার

  • বড় ফুলকপি ১টি

  • দুধ ২ লিটার

  • আধা ভাঙা পোলাওয়ের চাল আধা কাপ

  • কনডেন্সড মিল্ক এক টিন

  • নতুন খেজুরের গুড় এক কাপ

  • এলাচ গুঁড়া এক চা-চামচ

  • দারুচিনি গুঁড়া আধা চা-চামচ

  • পেস্তা ও আমন্ড বাদাম কুচি ৪ টেবিল চামচ

  • কিশমিশ ২ টেবিল চামচ

  • মাওয়া গুঁড়া এক কাপ।

আরও পড়ুন

ঢাকার কোন কোন রেস্তোরাঁয় গ্রামীণ স্বাদের ভাত-ভর্তা পাবেন

প্রণালি

  • চাল এক লিটার দুধ দিয়ে ও ফুলকপির ফুলগুলো ছোট করে কেটে আধা লিটার দুধ দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে।

  • চালের সঙ্গে গুড়, বাকি আধা লিটার দুধ, দারুচিনি, এলাচ গুঁড়া মিশিয়ে দিয়ে রান্না করতে হবে।

  • ঘন হয়ে এলে কনডেন্সড মিল্ক, হাতে বানানো অর্ধেকটা মাওয়া, কিশমিশ, পেস্তা, আমন্ড কুচি দিতে হবে।

  • ফুলে উঠলে চুলা বন্ধ করে দিতে হবে।

  • পরিবেশন পাত্রে ঢেলে মাওয়া গুঁড়া, পেস্তা বাদাম দিয়ে সাজিয়ে ঠান্ডা হলে পরিবেশন করতে হবে।

আরও পড়ুন

কী খেয়ে, কী করে বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার এখনো ফিট আছেন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রসনা থেকে আরও পড়ুন